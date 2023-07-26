古人說，「治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦」，意思是實現國家安定嘅關鍵，就在於使百姓安居樂業；而要讓百姓安居樂業，就必須體察佢哋嘅疾苦。政府給市民幸福，用不着吹水，是要看其管治嘅社會是否安穩太平，尤其基層是否搵到食，是否捨得消費！

本月16日港府發放完嗰2,000蚊消費券尾數，基層市民受訪時，有啲開心說可以「豪」啲飲餐茶，有啲說會慳住使，用於日常買餸等開支，可見復常下基層市民收入未必有所增加，有多2,000蚊花費已笑逐顏開！正如有政黨調查指出，港人消費信心較半年前稍高，但整體看法仍偏向悲觀，截至今年6月，約一成市民指過去一年個人財政狀況有改善，惟仍有近四成人指同期內財政狀況轉差。

換言之，有改善嘅人只佔極少數，而大部分人不但冇改善，仲差咗添！你話喇，喺咁嘅情況下，又點敢放開懷抱「齊齊消費，帶旺經濟」呢？復常之路漫長，睇吓依然周街吉舖，依然有長者佝僂着背執紙皮，就知民生仍然多艱！老朽都希望消費券即使唔加碼，都能繼續派，5,000蚊都好過成絕響，除非改派現金，然而派現金已近乎天方夜譚！

呢，本報「產經」指出，香港人最擔心就係退休後如何維持合適嘅生活水平。有調查發現，57%港人預計退休後仍然要工作，更有三分之一受訪者指退休儲備並不足夠。事實上，活在香港，日常開支乜都唔平，新世代不但需要供養退休父母，甚至要負擔退休後嘅整體家庭支出，這亦解釋為何香港人希望喺退休後持續工作，「做得就做」！老朽亦希望特區政府體恤民困，既然政府成日都話香港機遇無窮，對前景充滿信心，咁，「派得就派」喇，對港人咪咁計較，尤其係老人家！