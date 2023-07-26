一連7天的第33屆香港書展剛剛結束。筆者從新聞報道看到，復常後的首個書展非常熱鬧，早上10點開門前已有很多市民排長隊等候入場。

要點一：開卷當然有益。「開卷有益」這句家喻戶曉的話來自宋朝，宋太宗很喜歡看書，每天要讀3卷《太平總類》，如果某天因政事繁忙而耽誤了，之後也會找時間補讀，還說：「開卷有益，朕不以為勞也。」讀書對個人的學問和修養有益，那是毋庸置疑的。但原來開卷對整個城市也會有益處，大家又曾否想過呢？今年書展有一個特別之處，就是國家主席習近平《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023年版）》、《讓群眾過上好日子 習近平正定足跡》、《閩山閩水物華新 習近平福建足跡》、《千在實處勇立潮頭 習近平浙江足跡》和《當好改革開放的排頭兵 習近平上海足跡》這5部作品的繁體版，在書展舉行了新書首發式。

要點二：了解國情的必備讀物。上述的5部作品，第一本全面闡述了甚麼是習近平新時代中國特色社會主義思想。一個國家、一個民族必須要有靈魂，這本書不但說明了當下的發展形勢和描繪了中華民族偉大復興的中國夢，更宣告在開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程裏，將如何引領經濟高質量發展、發展社會主義民主政治和帶領人民創造更幸福美好的生活。香港回歸祖國已經超過四分之一個世紀，港人如果要認真了解國情和「國之靈魂」，就應該細讀這部書。

其後的4部作品，主要講述的都是習主席在地方工作時所累積的實際經驗。當中關於如何改革創新、保證政策惠及人民、在紓解民困方面怎樣凝聚共識等，對於如何把當下的香港治理好，都可以起到參考作用。所以筆者認為，開卷能獲益的不單單只是個人，如果學以致用，連整個城市都能得益。

要點三：向世界介紹國情。大家總是說，「背靠祖國、聯通世界」是香港固有的優勢。不錯，香港作為國家面向世界的門戶，對於雙向的交流起着非常重要的作用。要了解中國文化和歷史可以先到香港，那麼如果想認識中國國情，當然也可以通過香港。習主席5部作品的繁體版在香港進行新書首發，就是為了向國際讀者提供材料，讓他們得以清楚了解目前中國的國情和未來的發展方向。

國家的和平崛起觸碰了很多人的神經，他們出於懼怕而經常在媒體上刻意抹黑中國。每個國家都有自己的發展路向，與其盲目相信別人刻意抹黑的描述，何不親自找第一手資料來看，自己消化和體會，然後才作出客觀判斷呢？何況，《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》展示的不光是國家發展的主要政策，還宣示了實現祖國完全統一這個中華民族根本利益所在的核心思想，這也是國際讀者應該知道的。