產評：汽車業成新戰場　中美爭奪話語權

論經濟實力，一國的製造業強盛，誠然是重要指標。過去數十年，汽車工業發展由歐、美和日本主導，惟隨着中國崛起，成為全球最大的汽車銷售市場，並率先發展電動車產業，非但滿足到內銷市場，更開始行銷海外，全球汽車朝電動化大變革，就成為中美兩強爭取技術話語權又一新戰場！從目前的狀況來看，中國的競爭力處於上風，未來必會遇到美國陣營的多面夾擊，此前得加快提升全球滲透率，強化核心技術，以鞏固競爭優勢。

在全球主要經濟體中，中國是最先制訂政策推動汽車產業電動化發展的一員。近幾年中國的造車工藝漸趨成熟，國產電動車已行銷內地，去年中國的汽車產、銷量均連續第14年穩居全球冠席，而出口量更從疫前的不到百萬輛增至突破300萬輛，超越全球汽車業老大哥德國，成為僅次於日本的第二大汽車出口國。

值得留意，如今中國汽車以電動化搶佔市場，憑的絕非低價促銷，而是藉着先進生產技術、電池原料與技術等全產業鏈優勢，平均單價屬中價位水平，相較日、韓、德系汽車更具競爭力。隨着中國電動車正加速發展東南亞等新興市場，包括泰國、印尼等地，估計不用一至兩年，即可躍升至全球最大汽車出口國。

對於內地經濟，汽車產業蓬勃發展，既意味着聘用大量勞動力，對穩定就業市場起着重要的積極作用，這支柱產業的產值也佔去全國國內生產總值（GDP）一成比重，標誌着中國出口由中低端的零部件及輕工業產出，轉向中高端、高附值的工業產品，支持中國的製造業升級轉型。故見在今年次季以來內地經濟增長放緩，中央最先出招提振的產業，正是汽車工業，可見其於整體經濟發展擔當重要席位。

事實上，汽車產業電動化，除了關係到經濟產值，更重要的是關係到實現減碳目標，以及新經濟發展下，智能化與數碼化應用，其潛在的綜合產值，絕對不止於汽車工業的單一產值，故此中、美都在積極爭取新能汽車業的話語權。不過，美國的相關發展顯然滯後於中國，如今企圖聯合日、韓等盟友，鞏固在充電設備方面的制式優勢，但在電池材料及生產成本等領域，要拉近與中國的競爭距離，顯然尚需時日。

正正由於如今中美博弈，貿易與市場壁壘重現，中國汽車企業與電池企業在拓展海外市場上，都採取本地化的產銷戰略，以盡量減低受運輸及關稅等不明朗因素影響。這個過程中，當然不少得要聘用產銷所在地的勞工，並與當地產業分享技術，這使得東南亞等電動車發展相對落後的地區，頗歡迎中國車企到當地投資。可在美國盟友的市場如印度，中國車企的發展則遇到刻意留難，諸多障礙。

可以預見，未來全球汽車業電動化、智能化與數碼化趨勢將朝兩大制式發展，在各地政府積極補貼使汽車業發展百花齊放過後，所謂去蕪存菁，一場殘酷的淘汰賽在所難免。中國汽車業得設法鞏固在造車技術、電池原料及技術等競爭優勢，打好這場汽車產業爭霸戰！