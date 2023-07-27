正論：遲來正義非正義　海難真相須釐清

不想記起，未敢忘記。發生於2012年10月1日的南丫海難，奪去39條鮮活人命，當中更有8名兒童，令人傷痛欲絕。很可惜，歷時近11年，死者一直沉冤未雪。兩名家屬入稟要求召開死因研訊，去年11月遭高院原訟庭駁回申請，其後上訴。上訴庭昨日頒下判詞，直指召開死因研訊合乎公眾利益，裁定上訴得直，下令為其中兩名死者召開研訊，總算為揭開真相踏出第一步。

這宗香港數十年來最嚴重的海上慘劇，真相十餘年來石沉大海。港府在慘劇發生後成立法官領頭的獨立調查委員會，揭發涉事「南丫IV」從船隻設計、建造、檢驗過程接二連三出錯，圖則自相矛盾、漏裝水密門、抗沉數據計算長期出錯、沒有兒童救生衣、座椅安裝不穩等。報告同時指出，海事處監管制度存在嚴重問題。其後運房局宣布成立內部調查小組，徹查海事處官員是否失職，但不論是17名於內部調查報告涉及行為不當的海事處官員，以及9名於獨立調查報告被點名有錯失的官員，最終皆沒有一人需要承擔刑事責任，部分官員甚至在官場步步高升。

最令人意難平的是，事件由梁振英時期拖到林鄭月娥時期，家屬要求釐清真相的心願一直未遂，林鄭更一錘定音，表示相關報告涉及大量私隱，不宜全面公開，時任律政司司長鄭若驊甚至在2020年決定不再檢控任何人，令人嘩然。整個事件，只有時任海事處高級驗船督察黃鑑清，因為向調查委員會講大話，被裁定作假證供，入獄15個月；以及時任海事處助理處長蘇平治，指示下屬毋須根據新例檢驗船隻是否有足夠救生衣，被裁定公職人員行為失當，監禁16個月。惟法庭同時強調，有關判決並非為海難人命傷亡作出判刑，公義始終沒有得到彰顯。

很明顯，海事處草菅人命，尸位素餐，對海難絕對負有不可推卸的責任。遺憾的是，有權無責、有責不問已成特區官場常態，林鄭甚至連報告也拒絕公開，官官相護，莫此為甚。事件遷延至今，經歷3任特首，原訟庭一度橫加阻撓，連家屬也一度萌生放棄追究的念頭，直到昨日才出現轉機。當中究竟有甚麼不可告人的秘密，官場上誰在隻手遮天庇奸護短，船公司造船不符安全規定因何獲批，這些疑問能否隨着死因庭召開而水落石出，全城700多萬人都在看着。

不得不提，當年涉事官員不少已經退休，例如時任海事處處長廖漢波，2014年已經退出官場，死因庭無法追究刑事責任，對追究失職高官無能為力，遲來的正義是否正義，大家心中有數。惟召開死因庭始終有正面意義，一場奪去39條人命的慘劇，絕對不能不明不白蒙混過關。往生的人含恨而終，法庭有責任讓在生的人釋懷，否則如何對得起「法治之區」這塊招牌？

說到底，港府長期以來不肯公開真相，拒絕追究責任，無非就是想全港市民集體失憶，失職官員過了海便是神仙。但願法庭能夠釐清真相，讓泉下亡魂真正安息。