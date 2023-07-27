在最終談判之前，烏克蘭戰爭正進入最激烈和殘酷階段。

由美國供應烏軍集束彈開始，使用武器開始突破國際禁制。烏軍可用，俄軍亦會用，使戰場傷亡增加，且給戰後重建埋下對平民更大的禍害，大於地雷。烏軍的攻擊對象正轉而針對平民和民用設施。在此之前炸管道、水電站、大橋已經反映出轉變。當下便是烏克蘭會否轟炸核電廠，這是終極的破壞。

此外，烏軍亦增強對莫斯科等城市的空襲。戰火伸延至俄境，針對政治機構。俄羅斯的反應是更大範圍地回炸基輔、敖德薩的城市設施和軍政機構，烏軍放手攻擊，俄軍亦放手進逼，戰爭範圍擴大。

與此同時，戰爭亦有可能擴展至周邊國家。一說波蘭已集結軍隊於白羅斯邊境。另一說俄羅斯指出立陶宛在蘇聯瓦解時獨立未經法律程序，獨立於法理根據不足。此二者都可能是烏戰蔓延的方向。不過，有關說法未必可作實。一方面，俄僱傭兵組織的軍隊是否從烏東俄南原編制地轉移至白羅斯，還待確認。另方面，即使俄僱傭兵部隊轉移，會否在白羅斯出擊波蘭和立陶宛也成疑問。

反而最大的可能性是波蘭出兵烏克蘭，由僱傭兵轉為部隊喬裝入烏參戰，進一步便是大規模成編制部隊參戰，補充軍力不足的烏軍。這便可引發俄羅斯把戰火對象擴大，從襲擊北約在烏教官而不報道，轉為公開專攻入烏境的波蘭和其他北約軍人，正式與北約開戰。俄羅斯一旦與北約公開宣戰，或公開對北約在烏部隊開戰，戰爭的性質與形勢便改變。

在烏克蘭周邊，波羅的海三國沒軍隊可用，羅馬尼亞、保加利亞不會出兵。與俄軍衝突，北約只能靠波蘭軍隊和附近駐紮的十萬名左右美軍。德國在波羅的海的駐軍不會參與。於是便有可能變成美軍與波蘭軍與俄軍之戰，烏軍變成其次。若土耳其附從北約，即使只是虛張聲勢以封鎖航道為主，俄羅斯也會備受壓迫。

俄羅斯當然不想戰，但如烏東，美國是逼其作戰。美國是有退守之地，俄卻全無後退地，後退便是亡國。到這階段，俄羅斯是殊死一戰，勝可保領土，並逼美和談。美則進可攻，退可守，優劣之勢明顯，顯示出美國把戰爭推進的利益。

烏戰若最後演變為韓戰模式，烏俄歐元氣大傷了！在這樣形勢下，中國是坐視不理，讓美國完成它的大戰略？