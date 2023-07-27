僱傭兵的生存和發展就是要打仗，打勝仗，不打仗賺不到錢，沒有錢就養不了兵。當代最牛的僱傭兵，莫過於起兵於俄羅斯普京治下的瓦格納，該兵團在俄烏之戰中威名遠播，全球公認它打了大半年拿下巴赫木特之仗其堅毅勇猛、血腥絞肉已「名垂青史」乃經典戰役，然而瓦格納頭領普里高津酒精上腦「造反」不成，被普京「發配」到白羅斯，「英名毀於一旦」，好彩的是瓦格納雖元氣大傷，但仍予保留。

瓦格納獲得保留的日子不好過，總不能「大塊吃肉、大碗喝酒」，坐吃山空下去，還得「接活」打仗才行。近日，收留瓦格納的白羅斯總統盧卡申科見到普京後，身在白羅斯的瓦格納向他施壓，希望前往鄰國波蘭首都華沙和熱舒夫「旅行」，意思是瓦格納想謀攻華沙，和在巴赫木特戰役中，西方把軍援送到烏克蘭手中的熱舒夫。

這之前也有消息說，瓦格納聲稱要攻打俄羅斯和白羅斯的世仇，波羅的海的小國立陶宛，那時立陶宛就正是北約峰會的「東道國」，十分「得戚」。瓦格納很想拿它「開刀」掙錢，向它的「老東家」普京示好，「戴罪立功」。

這事不了了之，瓦格納不甘心，要弄塊大骨頭啃。盧卡申科拿出一張標有波蘭軍隊向白羅斯邊境調動的地圖對普京說，波蘭正積極招兵買馬，波蘭企圖介入烏克蘭戰爭，俄烏之戰打了五、六百天，波蘭一直想利用幫助烏克蘭的機會，得回被烏克蘭拿去的土地，對此俄羅斯是不允許的。普京說，倘若波蘭忘記現在的西部領土是來自前蘇聯的禮物，俄方將會提醒他們。俄烏之戰的態勢是，目前有5,000名瓦格納僱傭兵已由俄羅斯抵達白羅斯，波蘭也在調兵遣將，展開軍演，準備打仗。

其實，波蘭早已深度參與俄烏之戰，向烏克蘭提供先進武器、保障軍需運輸、派遣僱傭兵，是北約打擊俄羅斯的急先鋒。瓦格納請纓攻打華沙，有機會成事也。