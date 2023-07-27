間諜活動是隱蔽鬥爭的一種形式，從來都是暗中進行，見不得光，更不會宣之於口。也許只有美國例外，中情局局長伯恩斯公開承認在中國的間諜網10年前遭受毀滅性損失，現正努力重建，而且已取得進展，「確保我們擁有強大的人員情報能力」。對間諜活動毫不掩飾，將見不得光的勾當公開化，而且視為戰果大肆吹噓，除了美國再也找不到第二個。

難怪有美媒評論文章認為，間諜行為是一項已經嵌入美國歷史、根深柢固的習慣。這不禁令人想起曾任中情局局長的蓬佩奧那句名言：「我們撒謊、欺騙、偷盜。」老美慣於此道，將這些行為視為榮耀，果然是「人無恥則無敵」。其實除了撒謊、欺騙、偷盜，老美還擅長賊喊捉賊。早前美國政客和媒體又炒作中國黑客入侵美國政府網絡系統，不正是典型的賊喊捉賊嗎？說到網絡入侵和竊密，哪個國家比得上美國？從維基解密和走佬特工斯諾登的爆料，世人早就知道美國才是名副其實的黑客帝國和間諜王國。

根據斯諾登爆料，中情局在香港設立了行動基地，地點就在美國總領事館，大量情報人員在外交、文化和商務等身份掩護下，除了搜集本地情報，還以香港為跳板對中國內地進行間諜活動。中情局前年更大鑼大鼓成立「中國任務中心」，擺明車馬要對中國進行間諜滲透。但可笑的是，美國反而不斷渲染中國間諜威脅，連一個用於氣象研究的流浪氣球也大肆炒作，還派出戰機對付，後來才承認氣球沒有收集任何數據，成為國際笑話，拜登也直指此事「愚蠢」。

愚蠢的事還多着呢。美國間諜活動肆無忌憚，從來不在乎危害他國安全、侵犯他國主權的行徑，尤其針對中國的間諜滲透從來沒有停止過。這也證明美國亡華之心不死，每時每刻都想顛覆中國，但總是碰得焦頭爛額。10年前中情局在華精心部署的間諜網被一網成擒，現在即使已經重建，又收買了一批漢奸帶路黨，遲早也逃不過覆滅下場。中方剛剛出台《反間諜法》，就是專門針對外國間諜活動和滲透，美國間諜及其帶路黨更加難以安枕。

也許只有在香港，美國間諜還能自出自入，這正是中國國家安全的最大漏洞，即使有《港區國安法》也不足以防範。隨着大國博弈愈演愈烈，美方滲透無孔不入，中方該是堵塞漏洞的時候了。