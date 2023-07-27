為遏制中國科技發展，美國不僅限制國內晶片出口中國，同時要求盟友日本、荷蘭跟從。日本目前對23種與半導體晶片有關的製造設備實施出口管制，表面上聲稱並非針對中國，實際如何大家心知肚明。但水能載舟亦能覆舟，日本半導體產業亦面臨極大衝擊。

東京威力科創及Nikon等都是日本半導體巨擘，這些年來，中國市場佔它們逾兩成收入。儘管比例上不如美企英特爾、高通、英偉達，中國市場佔其盈利三分之一這麼巨大，但失去逾兩成生意絕非小數目，絕對是打擊。

事實上，日本素有侵略中國的歷史，對中國一直不懷好意，但隨着中國國力騰飛，日本早就無法匹敵，加上兩國地理接近，和平睦鄰總好過劍拔弩張。然而日本野心不死，對中國崛起既眼紅又不忿氣，一味死跟美國反華，完全罔顧自身條件和經濟能力。

日本有美國駐軍，只能揸頸就命。眾所周知，美國以原子彈摧毀日本來完結二次大戰，戰後對日本經濟崛起同樣手起刀落。1985年與日本簽署《廣場協議》，要求日本開放市場，匯率機制浮動，日圓從當時的263.5兌一美元快速升值，競爭力消耗殆盡。

與此同時，美國對日本半導體產業一樣不放過。日本從70年代開始大力發展半導體產業，市佔率一度超過50%，把美國打得毫無招架之力。美國遂藉着上述協議，逼日本開放市場，同時讓外國企業擁有20%市佔率，再對其半導體產品徵收100%關稅，日本就此陷入失落的30年。如今美國又想歷史重演，像當年對付日本一樣來對付中國，還要手下敗將日本乖乖配合。但中國不是日本，不可能就此屈服。日本卻一次又一次為美國付出沉重代價，至今未有學乖。