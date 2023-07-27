美國想阻止中國崛起，未免太傻太天真，情形就像美國蘋果公司想擊倒南韓三星集團，又或者德國平治汽車要將寶馬汽車徹底打垮，那都是不切實際的幻想。全球的市場夠大，絕對容得下蘋果、三星、平治、寶馬並存；世界的面積亦很大，足以讓中、美兩國共同發展，誰也不必擠掉誰。

上世紀中後期，蘇聯與日本崛起，都曾挑戰美國的一哥地位，結果先後給山姆大叔「幹掉」，由是引起不少美國人遐想，滿以為可以故技重施，也將這輛中國快車攔下來。時移世易，美利堅今次的對手不同以往，前蘇聯只是在軍事上威脅美國，昔日的日本則只在經濟上挑戰美國霸權。只有中國，不論是鬥肌肉抑或鬥財力，都足以跟美國抗衡，這場比賽是真正的工力悉敵。

蘇聯的軍事科技與美國旗鼓相當，但論經濟實力，兩國從來都不在同一檔次。按國民生產總值（GDP）計算，美蘇兩國最接近的時期，是在上世紀70年代，蘇聯的GDP曾達美國的40.6%，及至蘇聯解體時，這個比率已下調至34%。中國則不同，今天中國的GDP已達美國的74%，若以購買力平價計算，中國更是美國的135%。中美兩國才是體量相當的比較，猶如平治鬥寶馬，誰也不能忽視對手。

1995年，日本的GDP最接近美國，達到71%，跟目前中美兩國的比例相近，但日本跟中國並無可比性。昔日的日本沒有軍事自主權，脖子完全捏在美國手裏，1985年美國要求日本訂立《廣場協議》，逼迫日圓升值，以削弱日貨的競爭力，小日本無從說不，只能默默忍受。今日的中國卻不然，軍事、經濟都不必聽命於人，實力如此強橫的對手，山姆大叔過去從未遇過，如今遇上了，便再無必勝把握。