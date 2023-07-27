一名移居英國的11歲香港男童，近日在天才組織「門薩」智商測試中取得162分，比愛因斯坦及霍金的160分還要高，成功加入組織並成為全球1%智商最高人士之一。移民潮下，坎坷者眾，活得精彩者僅屬少數，因為大部分人跟風移民前都沒有認真思考「自己係乜嘢新絲蘿蔔皮」。

上述神童不但不愁沒有大學向其招手，報道指他更在撰寫一本關於古羅馬的小說，有望今年秋天發行，足證他和他的一家甚有閒情逸致，並非那些終日呻搵工難、搵朝唔得晚的移民家庭可比。雖然以極罕之天才智商來與一眾無腦移民人士相提並論，那是甚為屈機的，然而，神童的父母並非天才，但他們的移民決定卻讓人看得出是有理有據，不是人移我又移那樣戇居。

「港產神童」一詞其實並不陌生，2019年就有15歲港產數學神童移居蘇格蘭，破格獲愛丁堡大學取錄為博士生；今年5月亦有一位移民美國的港童，以12歲之齡修畢5個副學士學位。正如上述提到的港產11歲神童的母親指，這名天才兒童就讀幼兒園時已開始看《星球大戰》小說，每天會閱讀多本書籍。反觀香港，調查發現僅三成中學生維持閱讀習慣，近半大學生每天閱讀甚至少於9分鐘。「孟母們」為何要三遷？答案很明顯，不想孩子淪為受過高等教育的「時伐」文盲大學生矣。

香港不是欠缺人才，甚至天才，而是它的大環境、社會氣氛沒法讓有才之人好好發揮，這是香港競爭力不振的原因。雖然神童們年少早慧，但畢竟年紀還小，日常生活仍需家長照料，舉家移民是極為順理成章的安排。本欄並不反對有能力的家庭送子女到海外升學，讓其見識世面，勿做「煲底」之蛙。惟永遠不贊成任何人跟風移民，自暴其短，有自唔在。