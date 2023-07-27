民進黨動員府院黨，大動作回擊所謂抖音上廣傳的「如何誘導台海發生戰爭，來遏制中國崛起」影片，認為大陸正利用這類影片進行認知作戰，強調台海情勢緊張的責任不在台灣與美國，而是源自於大陸對外擴張的野心。

聽到這個消息，我趕忙上去看了一下，結果這段影片看的人根本不多，不過幾千人，有感評論的人更少。而影片所講的內容，完全就是我平常在政論節目、廣播電台與專欄中不斷提醒的論點，也就是美國正試圖利用兩岸矛盾挑釁大陸，只要大陸做出過激反應，就可以讓美國名正言順地圍堵中國，壓制中國發展，鞏固美國霸權。

所以我就是認知作戰的發動者？那民進黨怎麼不把我抓起來呢？眾所周知，民進黨是認知作戰的高手，每次只要鎖定一個主題，就會動員黨公職、側翼以及1450網軍同步發動傳播，短短數小時就鋪天蓋地成為當紅話題。若這真的是大陸刻意的認知作戰，會傳播到除民進黨外沒幾個人知道？更有趣的是，從疫情以來，每次民進黨所謂的謠言與認知作戰，幾乎都有類似狀況，甚至還有網軍發動攻擊比網絡文章貼出時間還早的情況出現，這到底是誰在認知作戰？還是有人在自導自演？

更令人覺得低能的，就是行政院長陳建仁的因應方式，指示數位部研究關於公部門下載App平台的立法評估。但事實是，早從2019年開始，台灣所有公部門就已經嚴格禁止下載抖音了，一個早就已經做的事情，卻宣稱要大動作立法，這恐怕連認知作戰都算不上，擺明就是造謠與洗腦了吧？

賴清德最近得罪了美國人，民進黨動員全黨為他洗白可以理解，但手段用到如此幼稚，只會又成為台灣年輕人的笑柄罷了。