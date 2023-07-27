本月23日，黑龍江齊齊哈爾一間中學體育館，因為樓頂違規堆積大量建築材料，導致屋頂荷載大增不堪重負而引發坍塌事故，已造成11名師生遇難，大部分是排球隊的花季少女。

近幾年來，類似的塌房悲劇已發生多起，不斷衝擊着大眾的神經。2020年3月7日，福建泉州一間7層防疫隔離酒店坍塌，29人死亡；同年8月底，山西襄汾縣一飯店垮塌，同樣是29人遇難；去年4月，湖南長沙一幢9層樓房整體坍塌，多達54人遇難，其中包括44名大學生。其他傷亡相對較少的事故，諸如2021年6月湖南汝城縣塌樓造成5人死亡，數量更多。

建築安全的受關注度已超越食品安全。原因形形色色，但無非是兩大類。其一是建築行業的「野蠻生長」，私搭亂建、未批先建等亂象叢生，安全狀況極差。泉州塌樓，原來的4層被私自擴建至9層；長沙9層樓房，原本只有6層，導致建築結構嚴重破壞。齊齊哈爾此次事故，在薄弱的體育館上方堆積建材，本來就是嚴重違背建築常識與基本規則。

其次，便是監管部門集體缺位，推諉扯皮。如湖南省住建廳與自然資源廳，在機構改革職能轉換之際，對於政治違法建築事項沒有交接，斷層達兩年。更嚴重的是權錢交易，縱容放任違規建築長期存在。泉州塌樓事故，眾多當地官員受賄，街道辦事處違規變通審批，消防主管違規出局證件，公安部門對虛假材料把關不嚴。各環節層層失守，最終導致悲劇。

事實上，關於建築行業的眾多法規、條例等浩如煙海，但在具體落實上，許多時候卻是「牛欄關貓」，形同虛設。建築施工者沒有敬畏之心，漠視生命；監管者缺乏責任意識，尸位素餐。違建成為了相當普遍的現象，終釀成無可挽回的惡果。眾多塌樓事故，敲響了血淋淋的警鐘。

在2020年泉州、襄汾兩起事故後，全國範圍內曾經啟動為期一年的違建專項清查行動。歷次類似行動，各地都是高喊舉一反三、查缺補漏。但長沙、齊齊哈爾的悲劇仍未能避免。根本就在於形式主義的失職瀆職，已成家常便飯。沒有常態化的事前事中監管，只能是一次次事後「放空炮」。

建築安全涉及部門眾多，包括住建、自然資源、消防、公安以及建築監理、建築檢測等等，九龍治水，缺乏有效協調。十多年前，針對煤礦礦難頻發、三鹿毒奶粉等事件，內地先後組建安全生產監管總局、食品安全監管總局，牽頭推進相關的政策規劃、防範體系建設、監管執法等，對於扭轉礦難、食安事故多發勢頭，發揮了相當的作用。

內地多地發生的塌樓事件表明，違建仍是相當普遍。許多風險如果不切實深入排查，後續很可能仍會爆雷，成為無辜百姓生命不能承受之重。治亂需用重典。優化建築監管體系，提高執法效率、壓實責任，加強懲戒力度，已是刻不容緩。