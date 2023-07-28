正論：通關後去蕪存菁　餐飲業自己爭氣

自中港全面通關後，本港商界寄望甚殷，冀內地旅客打救冰封3年的疫後經濟。然而事與願違，內地旅客爆買不再，特別是餐飲業受惠不多，昨日甚至有大型餐飲集團旗下多間餐廳拉閘結業。反觀港人北上消費蔚然成風，場面火爆。何謂冰火兩重天，此乃最佳演繹也！

一個成立約30年、在港擁有十多間西餐廳及酒吧的餐飲集團，昨日毫無預警地將旗下9間餐廳及酒吧清盤結業，反映生意難做的冰山一角。酒吧業界指出，留意到周末人流減少，加上政府資助終結，即使社會復常，生意額不升反跌，較疫情期間下跌兩成。尤其酒吧在疫情期間成為眾矢之的，政府不斷宣揚飲酒壞處，復常後又不斷查牌及在節日期間封路，令整個社會以至旅客對本港夜生活產生負面觀感，與深圳政府大力推動夜生活的氛圍不可同日而語，益發令業界難於競爭。

誠然，港府在疫情期間嚴格禁止酒吧營業，對酒吧業打擊至巨，現在社會復常，港府戮力宣傳城中盛事吸引旅客，但對比疫情前香港以夜生活多姿多采聞名，港府對此着墨不多；何況市民在疫情期間習慣留家開餐，以致餐飲業的晚市表現非常一般，即使旺如銅鑼灣，晚上10點過後人流便銳減。深圳則相反，夜間消費網點已突破8萬個，深圳每萬人便擁有夜間消費網點44個，連不少旅遊景點都強調「夜玩」，夜間消費持續至凌晨兩、三點，非常熱鬧。

再加上深圳物價始終較香港便宜，每逢周末都吸去大批港人北上消費，僅上月已有150萬人次經羅湖口岸湧入深圳，同月南下香港的內地旅客則約216萬人次，較5月約229萬人次還要少。不少港人都是「早去晚歸」，早上到深圳飲茶購物、娛樂消遣，吃過晚飯才回港。此長彼消，港人留港消費減少，內地訪港旅客又沒有預期的多，本港餐飲業不大受影響才怪。

再說，內地為了迎接更多境外旅客，支付系統亦與時並進。繼微信支付及支付寶可綁境外信用卡，且小額交易免手續費後，近日深圳金融機構亦優化服務，紛紛增設窗口、增派人手，為港人北上提供便利。對比之下，港府除了花錢請明星宣傳「你好，香港！」，在電子支付方面堪稱無所作為。一旦連港人北上必須申請的「黑碼」也被取消，本港市道勢必更加冷清。

當然，當所有鄰近地區都在疫後全力拚經濟之際，競爭激烈必然催化各行各業進入去蕪存菁的時代。過去本港恃着有內地個人遊湧港消費，熱錢大量流入，「躺着也賺錢」，以致不少商家都忘記以客為尊的初心。翻開內地最流行的「小紅書」，內地旅客對本港餐飲業的劣評不在少數，最常見是侍應無禮貌、食物質素不如預期、收費過高等。旅客來港冀有優質體驗，偏偏食個飯便掃了興致，香港還怎麼吸客？打鐵還需自身硬，業界再不提升服務及出品質素，別說旅客過門不入，本地客一樣蟬過別枝，結業潮恐怕陸續有來。