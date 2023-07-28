金磚五國峰會即將於下月舉行，隨着新興國家勢力漸長，金磚吸引力亦愈來愈大。有22國正式與金磚五國接洽，希望成為正式成員；另有22國非正式地詢問加入事宜。此長彼消，隨着G7經濟實力大不如前，金磚未來肯定更受矚目，影響力更大。

國際貨幣基金組織（IMF）最新數據指出，包括中國、俄羅斯、巴西、印度及南非五國在內的金磚國家，今年將貢獻全球增長的32.1%，而G7的貢獻率僅為29.9%；預計到2028年，G7佔全球經濟跌至27.8%，而金磚國家將佔35%。

事實上，七大工業國雖然都是經濟發達國家，但發展早已成熟，意味經濟增長已到了天花板；反觀金磚國家方興未艾，仍有大把成長空間。一個是沒落貴族，另一個是新興富戶，哪一個前景看漲，不言自明。

金磚峰會的另一看點，就是討論成立金磚貨幣。隨着俄烏戰爭爆發，美國利用美元霸權收割全球，動輒凍結制裁別國資產，又將俄羅斯踢出SWIFT，愈來愈多國家警惕，過分依賴美元，吃虧就在眼前。南非政府表示，已指示其新開發銀行研究共同貨幣之運作，如何避免一國受到西方制裁時，其他國家不受二級制裁影響。

這邊廂，金磚國家致力於開發新貨幣；另一邊廂，人民幣在國際的使用量不斷上升。據統計，全球企業和投資者結算貨幣使用人民幣的比例，在今年第二季接近50%，首次超越美元。

巴西和阿根廷均於今年改以本幣或改用人民幣結算中國進口商品，棄用美元。俄羅斯逾八成交易改用本幣及人民幣結算，印度多家煉油商亦已用人民幣結算俄油，不管金磚貨幣創建結果如何，人民幣愈來愈吃香已是寫在牆上。