中文大學校長選舉又起風波。事緣立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪提出私人修訂草案，提議將校董會人數由55人減至34人，校外及校內成員的比例改為2:1，校長和常務副校長的任命需得到四分之三校董投票通過。事件的起因是段崇智校長於黑暴期間偏向搞事學生，將大學弄致烏煙瘴氣。事件平息後校董會並無追究責任，還提早和段校長續約，不少港人嘩然。

大學校長地位尊崇，而大學畢業生乃社會棟樑，大學的培訓極其重要，校長的選擇豈可輕率？中大的校董會組成十分特別，大部分都是校內人士，如教職員及校友等，因而校長續約之時較易通過。今次由立法會議員提出改革，反映政府洞悉漏洞，必須堵塞。現屆政府上任後，由亂到治，須清除舊障礙物，教育改革乃重要一環。

大學校長的任命，其實校董會的主席權力甚大，其次為副主席，因為若主席無暇或不欲處理，可將權力交給副主席行使。若校董大部分為校內人士，相關人士可組成合縱連橫，推舉或阻撓某人做校長。從事高等教育者大都聽過此類故事。

某些大學校長會兼任全國人大，出席中央政府的會議，亦常會受政府委聘，參加非常重要的委員會，總之是位高權重。在校內，校長操生殺大權，任何教職員都知道，與校長辯論或頂撞他，通常不會有好下場。此外，政府每年撥給大學的款項，有若干個百分點讓校長決定如何使用，譬如他可撥款逾千萬元資助研究某些題目，而此等題目是否純然學術研究？有無隱藏的目的？

香港要爭取成為國際金融中心，自然要融合多方面的價值觀，大學也如是，港人宜認清此點。