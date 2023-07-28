俄羅斯不延長黑海糧食協議，要求西方必須同意其條件，才願意再次恢復協議。為此，北約前最高軍事長官、美國退役海軍上將斯坦夫里迪斯建議，北約不用管俄羅斯的想法，而是應該派艦隊護航，要是俄國敢攻擊艦隊，那就是對北約宣戰。

一位退役上將的鷹派言論，俄羅斯可以不用理會，因為美國若是願意直接跟俄國衝突，那早就派兵進入烏克蘭戰場，戰爭也早已進入另一階段了。但對俄羅斯來說，最新的狀況是土耳其不僅同意瑞典加入北約，還主動派出艦隊護航烏克蘭運糧船，甚至承諾提供烏軍火炮彈藥與無人機，更宣稱願意讓北約實地解析俄羅斯S400防空導彈的機密。

據說，向來與俄羅斯親善的土耳其之所以會突然作出敵視俄國的舉動，除了美國同意提供土耳其130億美元的援助與F16戰機外，讓土耳其最惱火的，就是烏克蘭港口內還有原先打算運往土國的300萬噸糧食，現在因此無法運送，這可能會導致土國的糧食危機，所以逼得土國翻臉。

而對克里姆林宮來說，之前土耳其讓澤連斯基帶回亞速營戰俘，就已嚴重違反當初的換俘協議，讓克宮痛斥土耳其為「不友善國家」！現在若是提供烏克蘭軍援，還讓北約窺探S400的機密，那就更走上徹底敵對的道路。昔日的好友成為仇敵，恐怕會讓已經夠複雜的俄烏戰爭增添更多變數。

現在土耳其正在護航烏國運糧船，若是俄羅斯艦隊對船團進行襲擾，或更進一步擦槍走火演變成衝突，別忘了土耳其是正牌的北約盟國，根據北約攻守同盟規定，屆時就正應了斯坦夫里迪斯的話，等同於對北約宣戰！兩大核武強國直接對壘，第三次世界大戰說不定就從黑海開始了！