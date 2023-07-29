功夫茶：極限運動隱患多　監管乏力釀惡果

做運動有益身心，除咗可以強健體魄，仲可以紓緩都市人嘅緊張情緒。之不過，再有益嘅事都要適可而止，做運動都一樣，要識得揀適合自己嘅運動，並唔係話愈激烈就愈好；尤其有啲極限運動，雖然可以帶來刺激同快感，但危險性極高，就算接受長時間專業訓練，都唔保證絕對安全，必須要有適當嘅監管，否則就好容易樂極生悲！

呢嗱！好似源自法國嘅Parkour咁，香港譯做「飛躍道」，大陸同台灣就譯做「跑酷」，近年嚟喺世界各地都深受年輕人歡迎。何解呢？除咗尋求刺激、好玩之外，更重要係具觀賞性，皆因飛躍道唔單止講究快速穿越障礙物，仲追求動作出其不意，唔會拘泥於固定動作，換句話說，就係「型」囉！年輕人點會唔鍾意？何況，現代嘅年輕人，唔係睇武俠小說、電視劇或者電影，就係睇歐美或者日本動漫長大，識得飛簷走壁係唔少故事主角嘅共通點嚟，自然亦係年輕人小時候嘅夢想！

雖則型係要付出代價，但係以生命為代價，又值唔值得呢？就喺前晚，一名法國籍男子倒斃於港島半山一幢大廈嘅天井位置。經調查，該名男子並非住客，而係一名飛躍道愛好者，懷疑喺大廈玩飛躍道期間失足墮樓。事實上，類似悲劇喺本港並唔罕見，就喺今年3月，亦有一名尼泊爾男子疑玩「飛躍道」，從數米高嘅天橋跌落馬路，好彩路經嘅巴士及時煞停，才未釀成更嚴重意外。

大家可能會奇怪，點解會有人發明一種搵命博嘅運動呢？查實喺未發展成運動之前，飛躍道係一種應用於軍事上嘅體能訓練嚟；喺戰場上，跑慢半秒好易就冇命，所以無論動作幾危險都好，都係合理嘅。但當發展成運動，改喺城市內進行嘅時候，繼續維持呢種危險性，就講唔通囉！假如港府仲唔對飛躍道進行監管同規範，後果並唔係玩家自負咁簡單，好可能會禍及旁人。例如喺前晚事故中，法籍愛好者喺墮樓期間，曾壓爆大廈外牆煤氣喉管；假如導致煤氣洩漏引發火災，又或壓中途人，後果不堪設想。

當然，港府若然一刀切全面禁止，不但難以實行，仲可能惹來非議！之但係，當局仲有好多軟性措施去規範飛躍道嘅發展，例如提供場地等，咁有場地可以訓練同遊玩，咪唔會有咁多愛好者周街跑囉。況且，適當地規管飛躍道，仲可以為本港帶來更實質效益；例如日前喺湖南張家界天門山，就舉行咗一場飛躍道大賽，唔單止吸引國內外選手，仲吸引大批遊客參觀；呢啲都係規範飛躍道發展所帶來嘅好處，港府何不借鑑一番呢？