娛圈單打：阿妹有樣有身材 苦等一個機會來

獲網民封為「女神」的彭慧中（Phoebe）迎來34歲生日，一班同為港姐出身的好姊妹齊齊為她慶祝。不說不知道，Phoebe參選2010年港姐入行至今已經13年，但發展始終平平，以其樣靚身材正，不可謂不可惜。

一直不受重用，唔止觀眾替她不值，Phoebe自己亦不時反思，究竟爭啲乜？早前參演旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，她曾吐露心聲，自覺事業停滯不前，欠缺演出機會。女人青春有限，難怪網民紛紛話：TVB欠Phoebe一個交代！

嗱，就以《吃貨》為例，Phoebe與另外兩位女拍檔高Ling、陳星妤企埋一齊，外形一點也不輸蝕，而且伶牙俐齒，做主持一流，此優點在《都市閒情》已表露無遺。講咁多，即係爭啲乜啫？唉，呢一行，講到尾就係識人好過識字，Phoebe可能就係衰在不夠進取。

好似陳星妤咁，主持《吃貨》期間已經搏盡，唔止三點式同小背心輪番上陣，直情連波底都炒埋，春光逼爆螢光幕。相較之下，Phoebe露肉同交際應酬未夠徹底，上位速度自然不及後起之秀。睇吓陳星妤出道時日尚短，卻已擔正劇集，最近又豪遊歐洲，生財有道就係咁解。

反觀Phoebe，一直循規蹈矩，唔係話唔肯露，但唔夠進擊，星途自然爭啲，亦可能同她的出身有關。有指其家境富裕，爸爸身家過億，坐擁多間貿易公司，住的是獨立大屋，唔憂柴唔憂米，「脫貧」動力不足，結果機會悄悄溜走。韶華易逝，美人易老，娛樂圈競爭激烈，看來Phoebe要加油了。