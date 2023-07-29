烏克蘭總統澤連斯基一向認為，只要美國西方支援足夠先進武器，就能打敗俄羅斯；美國西方也這麼認為。他們都是「唯武器論」者，都是武器決定戰爭勝負論者；而俄羅斯不這樣看。

俄羅斯知道自己的武器裝備在整體上落後於美國和西方，但俄羅斯的核武器很強，只要用「核武威脅」震住美國西方、不打核大戰，或以核大戰與美國西方同歸於盡，俄羅斯的常規武器裝備在打常規戰中，就不怕輸給美國西方；俄羅斯發起的這場「特別軍事行動」就能打贏，達到目的。現在這場仗打了逾500天，愈打愈大，美國西方支援烏克蘭的各種武器愈來愈先進，然而戰場形勢對烏克蘭愈來愈不利，烏克蘭敗多贏少，有生力量被大量消滅。烏克蘭的戰爭能力，正在被俄羅斯一步步摧毀。

可是，澤連斯基還不甘心，一根筋認準了戰場失敗，是因為美國西方的武器還不夠先進、數量不夠多，還要美國西方加大軍援，把最先進的、最具殺傷力的武器都拿出來。然而，每當烏克蘭「先進武器升級」，戰爭擴大的結果，卻是失敗升級、傷亡升級，先進武器很快就成了廢銅爛鐵；同時，俄羅斯的打擊報復擴大，烏克蘭輸得更慘，損失更為嚴重。

美國西方逐漸看出了問題，知道一腳踢到了鋼板上。不要說澤連斯基了，換了誰也沒用，給再多再先進的武器也沒用，這場仗根本不是武器決定勝負的事兒，而是人的事、國家的事、民族的事。俄羅斯是「戰鬥民族」，吃軟不吃硬，可忽悠不可羞辱。美國西方以為過去用「和平演變」弄垮了前蘇聯，現在用強力、武力也能打垮俄羅斯，大錯特錯也。

俄烏之戰正在很好的教訓美國西方這些唯武器論者，俄羅斯不好惹，中國更惹不得。中國無數次地在武器落後、勢單力薄的情況下打敗武器強者，這原因就在於中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概，敢於鬥爭，善於鬥爭！