美媒報道，白宮決定禁止特首李家超出席今年11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。這決定毫不令人意外，自《港區國安法》實施後，美國隨即宣布制裁李家超等11名香港和內地官員，今次順勢禁止特首出席，美國「出師有名」。但此舉不僅不給港府面子，亦不給中央面子，所謂中美關係回暖，顯然只是一廂情願。

別看在極短時間之內接連有美國高官訪京，國務卿布林肯之後是財長耶倫，然後是氣候特使克里，連商務部長雷蒙多都蠢蠢欲動，加上「中國老朋友」基辛格以百歲之軀不遠千里而來，一時間，中美「回暖」之聲不絕於耳。

但正如本欄多次強調，中美之爭是國運之爭，兩國有不能調解的矛盾，美國在霸權思維作祟下，更是容不得另一強國挑戰。白宮高官之所以輪番訪華，擺出軟身段低姿態，一來，中美經貿過於密切，你中有我、我中有你，兩國高層斷絕溝通，對全球經貿穩定都沒有好處。二來，拜登尋求連任，必須展示有辦法跟中國溝通，既可安撫市場情緒，滿足金主要求，更有利選情。三來，也是最重要一點，解放軍和美軍在南海愈來愈劍拔弩張，擦槍走火的機率陡然上升。美國最希望重啟跟中國的軍事溝通，就連基辛格訪華也是以此為最大目的，可惜至今未能如願，反映中國底線擺得非常強硬。

至於拿香港特首「祭旗」，主因還是源於黨爭。目前反華已成美國主旋律，共和黨動輒指摘拜登的民主黨政府對華軟弱。在一片不理性的反華噪音之下，民主黨不得不被共和黨牽着鼻子走，對中國制裁寸步不讓，甚至變本加厲。李家超被禁出席APEC，正是美國黨爭的必然結果，不管港府如何抗議反對都不會改變。