北京大學有學者估計，今年3月，中國青年失業率達46.5%，遠高於官方公布的19.7%，要是相信這一家之言，內地年輕人的失業問題，看來已成大患。上述學者的意見不能忽視，但也不能盡信。筆者經常打趣地說，天底下有兩大問題，我一輩子也難以看通，第一是中國古書《易經》，第二是中國的經濟實況。孔子說：「假我數年，五十以學《易》，可以無大過矣。」他老人家是天縱之才，也要待至50歲才敢深研《易經》，我這等肉眼凡胎之人看不明白，有時候想想也就罷了，畢竟強求不得。

另一樣難解的，便是中國經濟實況，單靠看數據或者觀察社會面貌，往往都無法了解真相。內地年輕人失業問題嚴重，這調調兒我聽了最少10年，就算是經濟發展的全盛時期，人們都是這樣說的。2012年，中國收視率最高的電視綜藝節目叫《中國好聲音》，不少入圍的參賽者剛大學畢業，被問到成名後有何感受，好些人的答案是：「也沒想太多，這年頭畢業後能不失業，就很幸運了。」以此觀之，早在2012年，很多大學畢業生已是人浮於事。

2018年之前，中美兩國尚未爆發貿易戰，內地更未出現新冠疫情，中國經濟應是欣欣向榮。近日筆者看了一套劇集，推出日期是2017年，內容是講述中國獵頭市場，劇中有句對白是反映當時的就業情況，對白是以對聯形式表達，聽來讓人忍俊不禁。上聯是：「博士生、碩士生、本科生，生生不息」，下聯是：「上一屆、這一屆、下一屆，屆屆失業」。

如果我們完全相信上述訊息，則在過去10年，內地大專或以上學歷的人，都一直面臨嚴重失業問題，但現實又是否如此？哈哈，讀者諸君大可以自行判斷。