在侯友宜與韓國瑜終於上演大和解團結的戲碼後，侯的民調出現止跌回升迹象，各界預期侯友宜團隊將可走上正軌，應會開始鎖定民進黨政府失政與賴清德個人過去的言行全力攻擊，重新擔負起帶領團隊衝刺的母雞角色。

沒想到，侯友宜才剛剛有點起色，軍師金溥聰就跳上第一線接受訪問，不僅質疑黨中央要搞「執政大聯盟」沒有事先告知，還將幾個游走灰色地帶的小雞數落一番；接着競辦發言人黃子哲還接棒針對戰將徐巧芯提出警告。結果就是國民黨這個本該是母雞小雞和樂融融、共抗強敵的雞窩，出現母雞小雞互啄，扯得雞毛亂飛的怪象。

金溥聰在馬英九時代的強悍作風，為自己在黨內製造不少敵人，「正毅兄弟」蔡正元與邱毅就是他的對頭，曾擔任總統府副秘書長的羅智強也和他不對盤。這次金溥聰重新出山輔選，沒有選擇緩和彼此衝突，而是直球對決，絲毫不假辭色，這樣下去，到底要如何團結黨內戰力？

而如徐巧芯等黨內小雞，會游移在柯文哲、郭台銘周邊爭取跨黨派支持，不正是因為侯友宜民調低迷，讓小雞們惴惴不安，只能選擇自救為先嗎？要讓這些小雞回歸，應該是加強母雞與小雞之間的結合聯繫，魚幫水、水幫魚，共同打響議題，只要侯友宜聲勢扶搖直上，小雞自然不會有二心。公開用叫陣的方式，除了讓小雞灰心喪志、更加離心離德，又能起到甚麼作用呢？

最糟糕的是，這個雞窩中還有一隻叫朱立倫的母雞，不但不調和雙方，反倒自行其是，一下非綠大聯盟，一下執政大聯盟，完全不和母雞與小雞商量。這樣下去，侯友宜好不容易向上的民調，恐怕又要再度逆轉，國民黨就真要退出戰局了。