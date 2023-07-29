北韓是個神秘國家，是以特別多傳聞或「靠估」嘅消息，反正報道了，是真是假也難以考證。呢，好似南韓傳媒今年初報道北韓糧荒嚴重，其他西方媒體又愛趁熱鬧，曾稱北韓自2020年初因新冠疫情封鎖邊境，禁止人民擅自進出，民眾入不敷出，缺糧又走不了，其中有人表示有鄰居一家三口餓死於家中，村內已有多人餓死。事實真相如何？根本冇人說得準。

日前，平壤當局趁「戰勝節」邀請中俄官員到訪，旨在強調朝中俄3國團結對抗美國嘅立場。金正恩期間帶領俄羅斯防長紹伊古參觀武器裝備展，介紹北韓軍方嘅裝備和武器。從朝中社發布嘅圖片可見，展覽擺放嘅包括火星18型等多枚彈道導彈，以及多款新型無人偵察機和攻擊機。南韓軍方分析認為，莫斯科正深陷俄烏戰爭，以上舉措旨在凸顯北韓和俄羅斯加強軍事合作嘅決心，雙方甚或有進行軍火交易。

北韓有其生存之道，多年來從不買老美嘅帳，真正「我自求我道」，時不時豹隱一輪不公開露面，久不久又射吓洲際彈道導彈，日韓美只能抗議「完全不能夠接受」，卻又吹佢唔脹！這種自求我道嘅精神值得欣賞。毛澤東曾經說過：「就我們自己的願望說，我們連一天也不願意打。但是如果形勢迫使我們不得不打的話，我們是能夠一直打到底的。」這話金正恩想必啱聽。

此外，金正恩對革命先烈常懷敬意，佢日前分別參謁參戰烈士墓、中國人民志願軍烈士陵園，並向毛澤東長子毛岸英烈士陵墓獻上花圈。中國外交部稱，金正恩向志願軍烈士表達崇高敬意，也體現了新的歷史時期中朝傳統友好的傳承和發展。這種傳承，不分新舊，要言之，就是有情有義，飲水思源。