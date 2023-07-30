功夫茶：虐待狗狗豈能忍　飼主行為惹公憤

印度聖雄甘地曾經講過，一個國家嘅偉大及文明道德程度，可以從人民對待動物嘅方式嚟判斷。嗱！雖則香港並唔係一個國家，但大家依然可以通過觀察港人對待動物嘅方式，嚟判斷本港算唔算得上文明。

從經濟、科技、教育、人民生活水平等幾方面嚟講，毫無疑問，本港確實排喺世界前列位置。之不過，僅憑對待動物嘅方式嚟判斷，文明程度實在稱唔上高，皆因虐待動物事件隔三差五就會發生。唔係想一竹篙打沉一船人，懂得愛惜寵物、視寵物如家人嘅「主子」當然有好多；之但係，將寵物視作「出氣袋」、將自己嘅快樂建築喺寵物嘅痛苦身上嘅飼主實在唔少。何況，仲有啲人就算唔養寵物，得閒無事都會走去招惹吓野生動物，例如有的士司機特登倒車輾過野鴿，碌完又碌，慘成「鴿仔餅」！

呢嗱！早排又有網民爆料，指某啟德屋苑有一隻白色西摩犬長期遭受不人道對待，不但全天候被困天台，飽受日曬雨淋，更長期戴住口罩，不時發出悲鳴。網貼引起輿論關注，本報記者亦持續跟進。有居民透露，自事件曝光後，狗主嘅行為有輕微收斂，唔再為狗狗戴上口罩；但半個月以來，無論係高溫炎熱抑或颱風吹襲，狗狗都只能繼續喺天台生活，情況惹人憂慮。據指，喺呢段期間，唔少鄰居都曾規勸狗主，可惜對方無動於衷。

大家可能有疑惑，本港早就制訂《防止殘酷對待動物條例》，家吓有咁多人關注事件，唔通相關部門一啲行動都冇？有嘅！愛協督察同執法人員都曾到訪過涉事單位，之不過喺確認狗狗當下健康良好，同埋天台有間狗屋、有兜清水之後，愛協督察只係予以警告；至於執法人員，更一度只列作誤會處理，直至收到市民連番報案之後，先改列虐待動物案跟進。假如冇呢幾位熱心市民報案，真係可以當成一場誤會咩？

眾所周知，西摩犬原產自西伯利亞，係雪橇犬家族嘅一員，出晒名耐寒唔耐熱；對於西摩犬嚟講，最舒適嘅溫度係攝氏7℃左右。連日嚟，本港氣溫都超過30℃，莫講話西摩犬，人都頂唔順啦！就算有間狗屋，又可以涼快得幾多呢？咁都唔叫虐待，唔通間狗屋裝咗冷氣？

面對執法部門遲遲未有實質行動，有良心嘅市民自然唔會坐視不理！喺上周三，有網民發起聯署，要求執法部門向狗主提控，同時救出涉事狗狗。截至前日，聯署人數已經突破萬人，可見香港地有良心嘅人都唔算少，可惜唔係每名飼主都有良心。話說回來，虐待動物事件屢禁不止，當局係咪應該諗啲方法加強監管呢？例如養寵物前要考牌，都不失為好方法！