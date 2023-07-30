娛圈單打：乒乓公主本佳人　出軌爭仔嚇死人

世界最高排名第4的日本乒乓公主福原愛（小愛），面圓圓甜到漏，不僅打得一手好球，而且說得一口流利普通話，甫亮相奧運即廣獲好評。2016年下嫁台灣乒乓球手江宏傑，儘管被日本國內評為「格差婚」而不被看好，但男俊女俏確是一對璧人，詎料好景不常，2021年小愛被揭跟已婚男同遊橫濱「宿一宵」，旋即宣布離婚。

外界都估不到如此可愛的「大國手」竟然會婚內出軌，儘管小愛否認同橫濱男共住一房，但不守婦道形象盡毀卻是實情。她與江宏傑育有一女一子，本來承諾共同撫養，點知小愛去年7月接走細仔後一直失聯，結果前夫忍無可忍，日前在東京舉行記者會淚灑當場，要求前妻依日本法庭裁決交還細仔；女方亦不是省油的燈，早已透過律師要求前夫收聲，惡成咁，睇怕好戲還在後頭。

所以話啫，人不可以貌相。小愛人仔細細，樣貌甜美，一派溫柔婉約的賢妻模樣。下嫁江宏傑後，兩公婆在台灣接拍廣告賺個盆滿缽滿，即使男方在乒壇地位不如女方，但「格差婚」無礙二人搵錢。可惜有人欲壑難填，終於搞到形象破產。

之不過，即使小愛私生活混亂，亦無阻她在日本老家受歡迎，甚至獲大學邀請擔任客座講師，國寶級地位依然無法動搖。

講到尾，竹門對竹門、木門對木門雖然老土，但不無道理。小愛和前夫成長環境不同，文化不同，就連社會地位都不同。熱戀時當然不成問題，但熱情過後，如何相處溝通才是大問題。尤其老公地位不及老婆，容易被人看不起，直接影響夫妻感情。