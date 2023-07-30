正論：負面情緒壓香江　自殺蔚然已成風

香港是一個富裕城市，但風光背後，卻是人際關係冷漠疏離，尤其經過3年疫情打擊，香港人過着「與世隔絕」的防疫生活，負面情緒高漲，自殺率陡然急升。香港撒瑪利亞防止自殺會發表統計數據，發現本港去年的自殺數字和自殺率均為2007年以來新高，當中長者自殺個案更佔自殺總數逾四成，令人心酸，令人震驚。

防止自殺會就死因庭數據進行分析，發現去年共有1,080宗自殺死亡個案，自殺率為14.73，即每10萬人中有14.73人自殺死亡，平均每天約有2.96人自殺死亡，令人咋舌，亦較2021年1,010宗自殺死亡個案上升70宗，自殺率上升1.03。若按年齡層分析，去年60歲或以上自殺死亡個案共有477宗，佔總數44.17%，自殺率則為21.73，分別較2021年上升了6.95%及0.61，同時為1973年以來最高。說香港是一個老人悲情城市，絕無誇張。

所見既可駭，所聞良可悲。長者自殺絕對有迹可尋，疫情和移民潮皆成為催化劑。疫情之下，香港人過着嚴格的防疫和隔離生活，不少獨居長者無親無故，體弱多病，疫情下連落公園「坐吓」抖抖氣也不可得，失去社交生活求助無門，萬念俱灰遂走上絕路。與此同時，移民潮在這幾年愈演愈烈，不少長者被子女棄養，孤獨地留在香港，一旦健康及財政情況欠佳，貧病交煎無人關心，自殺便不足為奇。這可以說是社會的錯、家人子女的錯，但港府是否毫無責任，一味袖手旁觀？

正如防止自殺研究中心指出，長者需要別人關心，政府新成立的「18區關愛隊」正好發揮作用，上門探訪揪出更多隱蔽獨居長者，協助他們投入社區生活。其實，人是群居動物，任何人都需要與別人建立關係，這些老人家年輕時為社會付出勞力，老來卻被社會遺忘，最終以自殺了結生命，實在可悲。除了政府主動出擊，隔籬鄰舍亦宜互相關心照應，助人自助，走出悲情。

當然，理想很豐滿，現實很骨感。自殺風氣不僅在長者群體蔚然成風，學生自殺亦是時有所聞。早前DSE放榜，一名17歲應屆考生取得成績單後，留下遺書跳樓身亡，可憐父親痛失愛兒，老淚縱橫。更不必說，商業社會壓力無處不在，患上抑鬱症的香港人愈來愈普遍，就連紅透半邊天的樂壇天后李玟亦受盡此症折磨，走上不歸路。

很可惜，每當外界要求政府關注自殺問題，投放更多資源支援精神病患者，港府總是藉口多多。高官不是推說本港自殺率並無高於國際標準；就是羅列種種數字，強調政府已投放不少資源。但事實卻是，醫管局本年度只是預留約1,800萬元額外撥款加強精神健康服務，猶如杯水車薪；社署則輕微增加24間精神健康綜合社區中心的臨床心理學家，另有部分措施在「荷里活廣場斬人案」後才推出。臨急抱佛腳，對防止悲劇發生的作用有多大，不言自明。