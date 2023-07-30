由於近期內地經濟增長不如理想，國內外開始說中國正在日本化，且問題可能比日本更嚴重。際此美國全力打擊中國發展，這似乎正配合美國的戰略目的，只是不說美國戰略，從貿易戰到科技戰，脫鈎去風險等對中國的影響，反而集中批評中國的政策，認為是日本化的主要因素。只說內因不說外因，也不談全球歷史變化的大宏觀因素，顯得偏頗。

日本化是指日本在上世紀80年代中簽訂《廣場協議》之後近乎停滯不前的經濟表現，所謂「失去的三十年」，從90年代日本經濟泡沫穿破之後的發展。這個過程裏，實際上是美國主導的外來因素為主，日本政府被動服從為次。美國主導日圓的暴升暴跌，暴升誘使日本政府大肆放寬銀根，形成巨大的地產泡沫，並伸延到海外，主要是美國，收購地產項目。可是遭遇美國加息收緊銀根，從1990年日本金融危機開始一連串的地區性金融危機，包括1997至1998年的亞洲金融危機。

因日本的泡沫穿破，金融機構和大企業集團出現嚴重債務危機。美國的介入是收購日本的銀行，迫使日本政府與大企業集團摧毀傳統日本發展戰略的主銀行體制，也迫使大企業集團瘦身以至解散，同時逐步取消終身僱傭制。從主銀行到大企業集團與中小衞星企業的產業體系，便從內至外開始瓦解。

日本戰前工業化快速發展的體制，先在美軍佔領時大幅削減，90年代開始把戰後調整了的體制也進一步破壞，美其名是與美國主張的市場體系看齊，消除日本經濟對美國的結構障礙。結果是日本龐大的積累資金外逃，變成美國衝擊國際金融的資金。日本國內反而企業與社會缺乏資金發展，依靠國債，90年代前科技與工業的強勁增長與國際競爭力快速地消失，就連海外產業轉移亦不足以振興國內經濟。僱傭制度的改變與人口老化，也把發展的人力因素作用破壞。今天日本勞動人口佔半數以上是臨時工，年輕人多不願意在企業工作，這樣的人力資源怎樣可以推動日本工業的升級轉型？日本變成吃老本，貿易亦出現逆差，形成另一種去工業化，它亦沒有像美歐依賴廉價的新移民。

日本的衰落有其獨特方式，美國因素是主導。中國經濟現時有些相同的挑戰，特別是美國欲施以對付日本的相近策略，但中國與日本的差別巨大，也不是美國附庸，任人魚肉。