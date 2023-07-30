大半年來，美國着了魔似的，要和中國恢復軍方交流對話、重啟軍事熱線，但又不收回「制裁中國國防部部長」這一極為惡化兩國、兩軍關係的無禮舉動，還胡說甚麼「制裁中國防長並不影響兩軍對話交流」。

美國的態度不但傲慢得可笑、霸道得可憎，而且讓人看出美方並不想修復中美兩軍的關係，只是在試探中國是否怕中美發生軍事衝突和戰爭。如果中方輕易應允了恢復軍事交流對話，那就說明中國害怕這些年美軍的挑釁和擺出的戰爭架勢，要乖乖聽從美國「加護欄」，要乖乖把自己的反制行動事先告知美國。

事實上，美國現已對中國的反制行動摸不着頭腦。解放軍想怎麼幹就怎麼幹，想怎麼反擊就怎麼反擊；解放軍不怕「擦槍走火」，「走火」未必就是因為擦槍。總之，解放軍如何應對美國抵近中國的領海、領空區域、家門口進行軍事挑釁，解放軍在台海問題上進行任何軍事動作，都不必先知會美國，不需要「交流對話」。這樣做可能很危險，然而責任完全在美方，中國也不怕危險，中國是在保衞國家主權和安全。

中方這樣做，美國無計可施，有些抓瞎，這令老美反華遇到了新問題。中國正在教訓美國——過去那套從所謂實力地位出發、想怎麼拿捏中美關係就怎麼拿捏、完全掌握主動權的玩法行不通了，現在主動權要轉移到中國手裏；美國要端正態度，滿足中國的條件，糾正錯誤，中國才會搭理它。

其實，美國對此很清楚。它不是最愛鼓吹「從實力地位出發」嗎？中國的實力地位今非昔比，美國當然清楚，它才把中國列為全球最大競爭對手，列為拚命圍堵、遏制、打壓的對象，必除之而後快。然而，老美霸道慣了，中國長年「韜光養晦」，對它相當客氣、克制，老美遂更加驕橫膨脹，拿中國的容忍、講理、客氣當「福氣」，以為中國真的怕了它。現在，該讓老美吃癟了！