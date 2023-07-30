中美角力的「戰場」愈推愈廣，過去毫不受到美國重視的南太平洋島國，忽然入了法眼。美國國務卿布林肯日前出訪湯加，並向南太平洋各國發出警告，指中國推動「掠奪性經濟活動」，「實際上會破壞好的治理、助長腐敗行為」。然而，這些島國會因為布林肯一句說話而選邊站隊嗎？

美國最擔心中國在這些島國設立軍事基地，突破島鏈封鎖。此前美國宣布在湯加開設大使館，為1972年兩國建交以來首次。問題是，對於這些發展落後、人煙稀少的島國，現時最需要的是外國資金推動發展、商貿互通有無，在這些方面，中國顯然更能滿足它們。美國以為開個大使館、說幾句妖魔化中國的話，人家就會乖乖的跟着美國走，這時代顯然已成過去。

截至去年，中國已同所有10個建交島國簽署「一帶一路」合作備忘錄，中國同建交島國貿易總額在2021年達到53億美元，在過去30年裏擴大了30多倍。反觀美國，一直對這些「窮邦」不屑一顧。今年5月，拜登原擬訪問澳洲和巴布亞新幾內亞，但臨出發才宣布取消行程。拜登總算和澳洲總理通電話交代，但後者並無接獲拜登親自通知，難為人家一早張燈結綵迎接，結果枉費心機。

呼之則來，揮之則去，這就是美國對待這些島國的態度。事實上，這些島國扼守美洲至亞洲的太平洋運輸線，位處世界東西、南北兩大戰略通道交匯處，為兩大洲海空航線的必經之路，有重要戰略價值。美國一路以為這些島國盡在其控制之內，殊不知這些年來中國深耕細作，這時候美國才悚然而驚，急急示好。說到底，只要有利可圖，這些小國對中美無任歡迎，但若要逼它們選邊站，那是太低估人家智慧。