皮尤研究中心日前公布的一項民調結果，顯示全球近七成受訪者對中國抱持負面看法。奇怪的是，去年該項調查有包括新加坡和馬來西亞，當中大多數受訪民眾都認同中國，但今次受訪的24個國家卻偏偏排除了兩國。皮尤研究中心是美國的智庫組織，這麼做背後是不是有政治操作的成分呢？

當然，歐美民眾普遍對中國不抱好感，也是不爭的事實。不過，坊間以為中國政治體制和西方不同，導致外國人對中國的觀感欠佳，卻是大錯特錯。正如中國人很討厭日本政府，但對日本民眾的好感度大致還是不錯的，可見外國人對一個國家的觀感，除了政府因素，也有個人甚至企業的成分。以中國為例，近年許多內地企業「走出去」搶佔市場，但有些行為引起當地人很大反感。最為港人熟知的一個例子，是前些年中資地產商在香港高價爭奪住宅地皮，令香港樓價大幅上漲，港人對中資機構的不滿溢於言表，進而影響到中央政府在香港的形象。

個人方面，目前中國已成為世界第一大出境旅遊國，但中國人出境遊的一些不文明行為也愈來愈受到外國人詬病，中國遊客經常在「全球最差遊客」調查中名列前茅，國外民眾對中國的印象自然也大打折扣。冷戰結束後，交通的發展大大促進不同國家民眾之間的來往，一些人認為人文交流多了會促進世界和平，但中國人出外旅遊人數暴增，反而增加中國與外國衝突，可謂得不償失。

北京為了提升國際形象，近年不斷在海外加強宣傳，但國家形象其實是社會整體的體現，當局或許要好好研究，如何教育民眾在海外要特別注意個人形象，以及提醒內地企業在海外要合法營商。