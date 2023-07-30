6月下旬，台灣外長吳釗燮在接受菲律賓媒體訪問時，語出驚人地說：「若中國向台灣發動戰爭，誰會是下一個目標？我認為可能是菲律賓！」由於菲國與台灣面臨同樣的威脅，他建議菲台應考慮安全合作。可惜吳釗燮的奇想很快就被打臉，菲防長特奧多羅在受訪時直接表示，所謂菲台安全合作「發生的可能性為零。因為真的，中國跟台灣之間的關係，還有台灣在國際上的地位，是中國和台灣之間的內部問題」。

事實是，儘管菲總統小馬可斯最近多次配合美國行動，還同意新增4處戰略據點讓美國使用，但他一直強調「我們與所有國家為友，不與任何國家為敵」的獨立外交政策。最近，菲律賓前總統、現任副總統的父親杜特爾特親訪北京，就顯示菲律賓並不希望與北京為敵，希望在兩強之間勉力維持平衡關係。而對台灣問題，小馬可斯也說：「我們認為台灣是中國的一部分，但你們必須和平解決這些議題。」明白表示這是兩岸中國人自己的事情，菲律賓不想蹚這渾水。

國際現勢如此清晰，吳釗燮卻天真的以為，只要這些天馬行空的話在菲國引發討論，就既可欺騙台灣人民國際又有人力挺，又可展現自己的長袖善舞。但菲律賓人難道是吃素的，會看不出吳釗燮的低能把戲？此所以特奧多羅斬釘截鐵地用絕無可能回應，讓民進黨連渾水摸魚的機會都沒有。

其實不止菲律賓對和台灣安全合作敬謝不敏，就連民進黨一直宣傳會為台灣兩肋插刀的日本大哥哥，在台日安全合作上也是一直打迷糊仗，始終不願意給予實質承諾。民進黨在台灣騙人騙習慣了，以為別人都是凱子，殊不知自己早被人看破手腳，只會淪為國際的笑柄罷了。