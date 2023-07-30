「兵者，不祥之器」，這確有道理。二戰已結束逾70年，然而世界各地的大小紛爭、戰事依然沒有停止！如今俄烏之戰打咗超過500天，雙方死傷枕藉，而戰事依然膠着。事實上，誰勝誰負到頭來都係「慘勝」，皆因最大嘅傷害必然係無辜嘅兩國人民！最諷刺嘅係，人類文明步向的卻是糧食危機，製造更多生靈塗炭。

烏克蘭對俄羅斯發起嘅反攻行動至今近兩個月，一直冇乜突破。美國國防部官員早前透露，烏國近日加強對東南部反攻及出動主力部隊，從預備隊調派數千人加入戰鬥；俄羅斯國防部聲稱，喺扎波羅熱州奧列霍夫附近擊退大舉進攻嘅烏軍，雖然對方曾切入第一道防線，但最終喺空襲下敗退。

據悉，很多新部署嘅烏軍士兵均裝備西方武器及接受西方訓練，但前線嘅烏軍士兵透露，因受阻於雷區而進展緩慢，最大阻礙係猛烈嘅俄軍炮火及空襲。最新消息指，美國援助嘅二手M1A1主戰坦克有望於今年9月運抵戰場參與反攻；這些坦克屬於較舊型號，而非新型M1A2，新型號需要一年時間才能運抵烏國。另外，英國傳媒表示，烏軍喺反攻中損失近五分之一嘅北約軍援裝備。喺反攻第一階段未能取得重大進展後，烏軍指揮官改變戰術，放棄以裝甲車輛突破俄軍雷區，而係以炮火飽和攻擊俄軍陣地。烏克蘭此種保守戰術犧牲了速度，因此反攻進展較外界預期緩慢。

講到尾，俄烏戰事再持續下去，俄羅斯喺強人普京領導下，反攻能力唔會縮；而烏克蘭且戰且等軍援，已經輸咗一截。當然，俄羅斯備受美國及西方國家制裁，經濟一定苦過金葉菊，之不過，普京宣布俄羅斯將向非洲6國分別免費供應2.5萬至5萬噸糧食，包埋運輸，又真係估佢唔到！