在美國同時以中國、俄羅斯為對手的背景下，在美國挑起俄烏之戰的背景下，在美國挑唆台灣當局「倚美謀獨」、把台灣問題「烏克蘭化」、試圖製造台海戰爭的背景下，在美國、日本不斷施壓阻止北韓以發展核武保衞國家安全、與其殊死對抗的背景下，中俄與北韓的關係順理成章地為之加強。

平壤旗幟鮮明地站在俄羅斯一邊，在烏克蘭戰爭中，向莫斯科供應軍火和戰爭物資。平壤清楚，一旦俄羅斯戰敗，北韓必定深受牽連，美國、日本會更加瘋狂地對朝施壓。因此，平壤高度關注俄烏之戰，也根本不理睬美國西方對它支援俄羅斯軍火的指摘。

日前是韓戰停戰協定簽署70周年紀念日，亦即是北韓的「戰勝節」，平壤舉行閱兵，還舉辦了「武器裝備展示會—2023」。俄羅斯國防部長紹伊古參加紀念活動，金正恩陪同參觀「武器裝備展示會」。據報道，現場展出了北韓兩款洲際彈道導彈、兩款新型無人機。北韓的這個「武器裝備展示會」，不但是向俄羅斯和世人展現北韓具有強大的自衞能力和威懾美日的能力，對美國在俄烏之戰中有牽制作用，而且俄烏戰場上最需要、最能大顯身手的無人機，朝方也能向俄方供應。

俄羅斯派出的是武將，中國則派出文官——政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠參加今次紀念活動。李鴻忠表示，中方願意為推動中朝關係健康穩定發展、造福兩國人民、促進地區和平穩定與繁榮發展作出積極貢獻。

在美國政府的所謂「安全報告」中，一直把北韓也當成「威脅」。在白宮眼裏，北韓對美國的「威脅」資歷比俄羅斯和中國還深，從70年前的「停戰協定」到現在都沒消停過。美日早想利用一切機會除掉平壤，目的是劍指蘇俄和中國。平壤抗美的最有力武器，就是核武器。在核武自衞和威懾面前，美國成了紙老虎。