俄羅斯早前宣布終止黑海穀物倡議，外界對總統普京在署名文章中批評倡議實際上讓出口和轉售烏克蘭糧食的美國與歐洲大型企業斂財，不太受落，斥責俄羅斯將飢餓武器化。難道莫斯科藉黑海倡議來將美西方一軍，也得一五一十公告天下嗎？

如果俄羅斯在黑海穀物倡議中享盡好處，也不會輕易吐出口中肥肉。莫斯科在衡量得失後決定終止，除了政治意義上的考慮，也間接反映倡議本身乃至實際執行上，並不怎麼有利俄方。正如普京指倡議最初目的是確保全球糧食安全，減少飢餓威脅，幫助非洲、亞洲和拉丁美洲最貧窮的國家。惟過去近一年，烏克蘭根據倡議出口3,280萬噸穀物，其中超過70%最終抵達歐盟等中高收入國家，埃塞俄比亞、蘇丹等國家只收到不足100萬噸穀物。換言之，克里姆林宮大發善心，受惠的卻是有份制裁俄羅斯之人，你叫普京這口氣怎麼下？

普京高調宣布向非洲6國分別免費供應2.5萬至5萬噸糧食，連運輸費用也包起，當然是一場既拉攏非洲又凸顯美西方貪婪嘴臉的公關宣傳戰。尤其北約秘書長斯托爾滕貝格日前才斥責俄羅斯，莫斯科旋即豪給你看。這跟終止黑海倡議一樣，目的就是要給點顏色西方看看，俄羅斯除了能在烏克蘭土地上用兵，在糧食事項上亦能用謀。

黑海穀物倡議雖非俄烏之間的直接協議，惟即使透過第三方促成，它終究也是俄烏衝突後俄方與西方簽署的唯一經濟協議，揭示了對話大門並未關上。然而，基輔搬出藉口拒絕和談，生怕一旦走到談判桌便處處落於下風，但黑海穀物倡議已反映俄方的談判技巧，不敵西方執行時的陽奉陰違。烏克蘭寧願國破家亡情況持續，黑海穀物倡議是一面凸顯拒絕和談者何等愚昧的照妖鏡。