中美競爭，由於中國人口比美國多很多，因而中國的國內生產總值必將超越美國。美國現時處處以中國為假想敵，乃錯誤的決定，因中國無意挑戰美國的一哥地位。

中國的制度十分獨特，在經濟上推行國企與民營的混合體，即具中國特色的社會主義制度，其中一個重要環節為5年經濟規劃，目前處於第十四個5年規劃。每個規劃都有明確的目標，例如經濟增長速度、各類重要產業的發展規模，科技尤其受到重視，國防及太空科技急速擴展。

政治上中國由中共一黨主政，中央政府的執行力舉世無雙，5年規劃制訂後便全面落實。雖然在執行時會因應當時國內外形勢稍作調整，但整體大方向不會改變。自1953年推出首個五年規劃後，過去70年中國經濟便依此模式運行，整體國力不斷提升。

美國實行市場經濟及政黨輪替的選舉制度，表面上民主，實際上很多行業形成寡頭壟斷，民主共和兩黨輪流執政，然而政客來來去去還是那批人，當然還有一批大家族及軍工複合體的有勢力人士。

美國對中國的急速崛起感到擔心，十分容易理解，但有兩點應注意，第一，中國不會稱霸，而是揭櫫人類命運共同體的理念，即各國人民和平共存，攜手將世界的經濟搞上去，將餅做大，人人得益。第二，美國不用擔心發展中國家會抄中國的模式，他國要抄也抄不來。它們的人民沒有中華民族的刻苦耐勞及文化深度，亦沒有政治組織如中共，因此中國的模式是獨一無二的。

中國絕無野心侵佔他國，會集中精力推行一帶一路的人類命運共同體計劃，以及解決國內的種種發展問題，以求到2050年國家達到中等發展的水平。