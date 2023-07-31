正論：空有藍圖進度慢　青年發展甚艱難

施政最忌優柔寡斷，特別當市民身處於水深火熱之中，政府卻滋滋油油歎慢板，難免惹來反感。本港青年現時欠缺發展空間，看不見願景，失去向上流的動力。愈來愈多青年感到絕望，紛紛逃離本港，導致社會失去棟樑，各行各業人才捉襟見肘。解決青年困境，提供發展空間，為經濟發展重新注入動力，是社會基本共識。為此，港府去年底曾公布首份青年發展藍圖，希望為青年規劃願景；惟半年過去，藍圖提出的行動或措施，不少仍停留於構思階段，青年等來的只有年華老去，所面對的困難未見得到紓緩。

港府公布的青年發展藍圖，分為「探索」、「希望」、「自強」、「建設」4個篇章，合共提出了超過160項行動及措施，字眼之多，讓人眼花撩亂。然而，當中部分所謂的行動及措施，不但空泛，讓人讀畢也摸不着頭腦，而且離地，未能滿足本港青年所需。更甚者，有些行動及措施，與其說是為青年謀劃發展空間，倒不如說是港府對青年的要求；當然，也可以說成是為青年能力發展指明方向，惟最終青年能得到甚麼，始終是個謎。難怪早前有調查顯示，大部分本港青年對藍圖都不甚了解，即使了解，也興趣不大。

誠然，並非所有藍圖中的行動及措施都華而不實，總有一些是有實質內容；不過，這些措施往往進度緩慢。舉例而言，藍圖中提出將定期整合與青年發展相關的數據及趨勢，製作全新的「青年儀表板」，又將設立「一站式青年資訊手機應用程式」，發放關於各項青年發展項目的多元化資訊，以凝聚青年社群。港府說得動聽，惟至今兩者均未見蹤影。原來，「一站式青年資訊手機應用程式」仍停留於收集意見階段，預計今年第三季才招標，最快明年初推出；至於「青年儀表板」方面，當局仍在整理將會收集的數據及內容，預計首個版本最快今年內推出。

相比起其他有實質內容的措施，諸如增加青年宿舍等，「青年儀表板」與「一站式青年資訊手機應用程式」已經稱得上是較容易完成，卻也花近一年時間，其他措施要多久才能落實，可想而知。就連立法會議員也批評，製作上述應用程式所需技術並非複雜，港府進度「稍稍有點慢」，又擔心應用程式製作完成後，假如用途不大，難以吸引青年下載及使用。議員的憂慮不無道理，畢竟「智方便」應用程式就是一個極佳的例子，自推出後飽受批評，甚至被嘲諷為「至不方便」。

時間不等人，姑勿論藍圖中的措施成效如何，按目前進度而言，待港府完成整個藍圖，現世代青年恐怕已步入老年，難道今屆政府所推出的藍圖，是面向下一代青年的嗎？更令人憂慮的是，人生匆匆數十載，又有幾多青年花數年時間，浪費花樣年華，去等待一個虛無縹緲的藍圖？長此下去，港府尚未完成藍圖，恐怕本港青年早已跑光了吧！