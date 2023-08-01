正論：經濟增長遜預期　復甦無力港人悲

3年疫劫剛結束時，港人無不盼望本港能打開新篇章，重鑄昔日輝煌。然而，疫劫過去多時，本港未見有新景象，經濟依舊不景，民生仍然困窘；預想中的強勁復甦未有如約而至，各行各業只能繼續在泥濘中苦苦掙扎，但又能支撐多久呢？

政府統計處昨日公布今年第二季的本地生產總值預先估計數字。根據預估數字，第二季本地生產總值較上年同期實質上升1.5%，遠低於市場人士原先預期的3.5%增長，甚至比第一季的2.9%升幅還要低。在各個主要組成部分方面，私人消費開支繼今年首季上升13.0%後，第二季與上年同期比較，僅實質上升8.5%；至於按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，與上年同期比較，今年第二季錄得9.6%的實質跌幅。另本地固定資本形成總額，今年第二季亦較上年同期實質下跌1.0%。

縱然多項數據與去年同期相比，皆錄得升幅，但須知道，去年第二季仍在疫情期間，諸多防疫限制尚未解除，或僅作有限度放寬；今年第二季比起去年同期有所上升，可謂是必然發生之事。然而，升幅不似市場預期，甚至有多項數據升幅比今年第一季還要低，港府解釋是第一季復甦勢頭強勁有關，第二季復甦勢頭只是在第一季的強勁勢頭的基礎上有所緩和。事實又是否如此呢？

市場普遍認為，本港經濟回調與利率高企，以及外圍環境持續不明朗有關；尤其環球經濟受高利率影響而放緩，不少國家繼續限制外部需求，不利於本港對外貿易的表現，以致本港的貨品進出口貨量繼續錄得按年雙位數字跌幅。對此，港府有否提出應付措施或解決方法呢？

在本港金融狀況收緊，整體投資開支錄得輕微下跌的情況下，目前本港經濟復甦勢頭依賴訪港旅遊業及私人消費帶動，尤其是受惠於訪港旅客人數上升，本港服務輸出升幅由首季的16.6%加快至22.6%；外界亦普遍預期，在今年餘下來的時間，兩者依然是本港經濟增長的主要動力。然而，近月訪港旅客數字升幅未有進一步加快，旅遊業對本港經濟的刺激作用遠低於原先預期，或是這才是復甦勢頭放緩的主因。

事實上，訪港旅客人數與本港旅遊業運力及接待能力息息相關。不少分析皆認為，隨着運力及接待能力恢復，未來訪港旅客人數可望進一步上升；惟現實是旅遊業人手缺口依然龐大，業界叫苦連天，既然旅業已成為經濟復甦的命脈，港府有否提供適切支援呢？抑或是任由旅業自生自滅呢？

沒出現預想中的強勁復甦，港府是責無旁貸的。既沒有拯救萬民於水火之中，又沒有帶來企業走出泥濘，官員一直在虛耗光陰。更有甚者，經濟未能復甦，港人只會對本港前景漸感迷惘，甚至逐步走向悲觀；加之民生未有改變，各式各樣禍患悲劇循環發生；難保未來會有更多港人感到厭倦，決定遠走高飛，離開這個傷心地；屆時，很可能再度重挫本港經濟，造成惡性循環。