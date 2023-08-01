美國及西方媒體當然希望中國經濟日本化，這代表馴服了中國，中國一如日本再不成挑戰，反而乖乖地按美國的指揮，無論在金融、經濟、政治與軍事方面，不惜破壞本身的競爭力。

中國勝在是從革命走出來，雖代價沉重，但慘勝仍是勝利。勝者沒有向別國卑躬屈膝的奴樣，對待蘇聯如此，對待美國亦如此。因而，中國沒有完全開放金融體制、外匯體系，不會讓美國資本壟斷、挾持。中國改革開放雖有失誤，卻還是堅持國有經濟，反對全面資本化的私有制。國家通過國有經濟可主導國家經濟的轉變，應對危機，也可避免盲目追求利潤而沉迷於對外加工貿易，能建立起中國自主的基礎、發展的條件，以及自主發展的道路。

國防工業政策雖一度受騙，但自1999年美國炸中國駐南斯拉夫大使館後便迅即醒覺。在排除軍中貪腐後，中國的國防工業得以大發展，不僅壯大國防，且在技術發展方面帶動全國重新投入科技創新、更新發展的道路，與國有經濟結合，成為中國自主發展的基礎與保障。

中國沒有像日本那樣全面破壞國家工業的生產體系，加工貿易只是賺取外匯與技術、市場，並沒有把國有體系摧毀，反而是重組改造，走蘇聯東德以來的大企業集團發展，也吸收西方跨國企業的經驗，中國在經濟改革與開放中是破中有立。破中復建重組，不是日本般把財閥大企業集團與其中小企業衞星體系破壞，美其名是市場改革，實際是抑制本國企業、產業與技術的發展，把國內外市場拱手讓於美國企業，自動退讓萎縮，甚至把關鍵的終身僱傭制取消，臨時工對企業沒有歸屬感，怎可盡心盡力幫助企業發展？

日本企業便快速地變成美式短期利潤至上的體制與文化，企業沒法創新，只是逐步老化被淘汰。日本在1990年代以來是老品牌衰落，新品牌罕有崛起，憑着積累的資本人才，苟延殘喘。中國在近二、三十年卻是新產品、新產業、新企業、新品牌此起彼落地冒出，完全取代了日韓企業過往的聲勢與市場地位，直壓歐美。這樣改革開放後的新體制、新文化，又怎會走上日本化之路呢？單看新能源汽車、電商和相關的配套產業大發展，中國還續領先全球，又何來日本化的衰落？

當前國內外經濟稍有轉折，中國只要堅持，應可克服。政治上不向美國屈服，經濟上不可能日本化。