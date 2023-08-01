《港區國安法》公布實施3年，在嚴厲打擊反中亂港、外國代理人勢力，香港行政、立法領域的調整改革等方面撥亂反正。然而，香港的司法領域一如舊觀，其「獨立王國」、「司法獨大」一如舊觀，對國家憲制、憲法，國家級法律、中央全面管治權一如既往的輕蔑和把弄，事實上回歸後，香港司法領域的表現和行為是重要「亂源」。

這個亂源不作清理，3年來的撥亂反正就會留下巨大隱患，香港難以長治久安，一遇時機，香港還會亂，反中亂港、外國代理人勢力會捲土重來，《港區國安法》能否準確全面落實，關鍵看香港司法領域、關鍵是司法中人站在甚麼立場上，對待《港區國安法》。像黎智英聘用洋大狀一案，和近日高院拒絕禁制黑暴港獨歌曲《願榮光歸香港》一案，都在在顯示了香港司法中人立場有問題，在以港英時期的香港法律觀點和操作，凌駕《港區國安法》，「審理」國家級法律，挑戰「一國」權威。

高院法官拒絕批出禁制令的理由主要有三：一是法庭不信納禁制令具有真正功用。這很輕率，法庭憑甚麼認為禁制令沒有功用？這樣的判斷是不是太主觀了？太隨意了？

二是法庭認為，在維護國家安全的同時，法庭有責任保障人權、保障言論自由，禁制令可能會產生影響言論自由的「寒蟬效應」。這裏，法庭把禁制港獨歌曲和有可能「損害」言論自由混為一談，有違基本常識！難道法官不知道言論自由是有法律邊界的嗎？難道不知道任何形式的「言論自由」都不可以違反《港區國安法》嗎？難道法官是想用自己的權力，保護以「言論自由」為名的違法行為嗎？

三是法庭認為，要在應用《港區國安法》時，尋求與本地法律銜接、兼容和互補。這話說得冠冕堂皇，實際意思是《港區國安法》要想落地，必須經司法部門「把定」。國家級法律到了香港地界，「是龍得盤着，是虎得臥着」！