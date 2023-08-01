俄烏戰爭打了500多天，依然沒有任何停戰迹象。美西方不斷為烏克蘭的所謂大反攻敲鑼打鼓，吹噓取得多少進展，奪回多少村莊，其實烏軍有苦自己知，在大反攻中傷亡纍纍，損失慘重，不足為外人道也。有外國媒體援引統計數字顯示，烏軍自反攻以來最少已損失2.6萬名軍人，並消耗了北約提供的五分之一武器裝備。這恐怕還是說少了，真實傷亡和損失數字也許更慘不忍睹。

這場代理人戰爭打到如此地步，老美大概也知道擊垮俄羅斯的圖謀已不可能實現，老羞成怒之下，竟將矛頭再次對準中國。其情報部門近日煞有介事發表報告稱，有證據顯示中國為俄羅斯提供經濟支持。其實，中國與俄羅斯一直維持正常貿易關係，中方從來沒有隱瞞，也沒有否認，根本不必勞煩美國情報部門調查，更不必到處尋找甚麼證據。

正如中國外交部發言人指出，中國與俄羅斯開展的都是正常貿易合作，這些合作不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。說白了，中國跟俄羅斯保持經貿往來，那是兩國之間的事，第三方管不着，如果將這種正常的經貿合作稱為「提供經濟支持」，那就算是吧，難道這也有罪？西方源源不絕為烏克蘭提供武器彈藥，為戰爭拱火澆油，驅使更多烏克蘭士兵去送死，卻對中俄正常經貿往來說三道四，這種邏輯未免太奇怪了。

這場戰爭爆發後，西方組成了一個看似聲勢浩大的全球聯盟，實際上來來去去就是那些國家，參與對俄制裁的國家不足40個，其餘絕大多數國家都保持中立，可見俄羅斯並不孤單。近日舉行的「俄羅斯─非洲峰會」，共有40多個非洲國家高層踴躍出席，證明普京在國際上尤其是非西方世界的號召力依然不減。畢竟俄羅斯手握能源和糧食兩張王牌，還有龐大核武庫作為後盾，不管美西方如何封鎖圍堵，都只能是枉費心機，願意與俄羅斯維持正常經貿合作的國家多的是，豈止中國而已。

普京宣布對部分非洲國家免除債務並免費提供糧食，雖是一種籠絡手段，但起碼展示了誠意，與西方口惠實不至形成鮮明對比。西方對非洲從來只有巧取豪奪，何曾關心過當地的發展利益？世人眼睛是雪亮的，美國既阻止不了中國跟俄羅斯經貿合作，也阻止不了非洲等發展中國家靠攏俄羅斯。