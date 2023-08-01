日本公布最新版防衞白皮書，提到中國的無人機活動增加，頻頻與俄軍的共同活動，引起日本對安全保障的憂慮。日本渲染中俄威脅大可不必，因這等於羞辱了《美日安保條約》下美國的軍事能力。

相比起去年的白皮書，將中國軍事動向描述為「國際社會的強烈關注事項」，日方今年將之形容為「前所未有的最大戰略挑戰」，令人極好奇日本人都已吹到這種地步了，明年難道要以「地表最強之挑戰，日本國絕體絕命」來渲染「中國威脅論」？日方說的「前所未有」，指的竟是中國在釣魚島和日本周邊的活動日趨活躍。日方實在應向外務省前國際情報局長孫崎享請教「釣魚島並非日本固有領土」後，再說不遲。

日方只知對華落墨，對美國船艦千里迢迢來到地球另一邊「航行自由」卻視若無睹，可笑可笑。說中國建設世界一流軍隊的目標，可能從21世紀中葉進一步提前實現，更足見日本已經「講到無嘢好講」。既然擅長策動代理人戰爭的老大哥正緊盯中國，而地球內，尤其亞洲地區，有若干小弟願為老大哥效死命，中國不盡快強軍防衞，難道要簽下《廣場協議》來忍辱偷安？

白皮書還形容中國大陸與台灣的軍事平衡，正全面向有利大陸的一方急速傾斜。日方如要置喙，理應鞭撻美國在對台軍售事項上出現延誤交付，難道真要讓台灣士兵拿着掃帚上戰場嗎？此外，亦應批評台灣去年底宣布將義務兵役由4個月恢復至一年，竟也引起爭議。年輕力壯一代為何如此不熱衷防衞台灣啊？就像日本也有民調指56%受訪者認為，「台灣有事」時，日本應採取外交努力與非軍事措施。足見民意對親身「落水」十分抗拒，對於或要淪為炮灰，表達了「前所未有的強烈關注」。