俄烏戰事膠着，雙方轉移發動無人機互襲。俄羅斯首都莫斯科市中心一座50層高大樓周日凌晨傳出巨響，據報最少一人受傷；莫斯科伏努科沃國際機場同一時間一度暫停航班升降。另一方面，烏克蘭南部城市扎波羅熱官員庫爾特夫上周六表示，當天嘅俄羅斯導彈攻擊造成兩人死亡；烏克蘭東北部蘇梅一間教育機構也被俄軍導彈擊中，至少一人死亡及5人受傷。看來，俄烏戰事持續下去，雙方嘅無人機將如流星般劃過天際，再如碎片濺落彼此嘅城市和土地，除咗軍人死傷，恐怕傷及更多平民百姓！

正當烏克蘭無人機一周之內兩襲莫斯科，烏克蘭空軍發言人表示，旨在引起俄羅斯人對俄國侵略烏克蘭戰爭嘅關注。俄羅斯人倒未必關注，反而美媒上周六報道，沙特阿拉伯8月5至6日喺吉達主辦有關俄烏戰爭嘅和談，邀請西方國家、烏克蘭、發展中國家等30個國家參與，但不包括俄羅斯。據悉，美國、英國、南非、波蘭及歐盟已確定出席，美方將由白宮國家安全顧問沙利文代表。

首輪和談會議上月底喺丹麥哥本哈根舉行，與會國家分別係巴西、印度、土耳其、南非、烏克蘭、數個主要歐洲國家。沙利文當時冇出席，只以連線方式參與；今趟若佢親赴沙特出席，則可見這個「和會」備受重視。

西方外交官稱，會議揀在沙特舉行是為了爭取中國派代表出席，皆因中國與俄羅斯關係密切。北京今年初斡旋沙特和宿敵伊朗破冰，爭取中國赴會即使不預期成事，但世事無絕對，北京未參與哥本哈根會議，不表示今次不會派人參與。「促和止戰」雖由中國率先倡儀，如沙特能於此次「和會」有進展，中國應視之為「成功不必在我，功成必有我在」，展開大國崛起應有風度。