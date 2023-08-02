中國不會走上日本化的道路，這是政治因素決定。以日本為戒，經濟政策方面便不會盲目順從美國要求，破壞中國自身的發展基礎、競爭能力；即使一時受騙，亦可迅即修正。可是，在日本教訓以外，中國也不是不易在經濟政策仍然犯錯，犯錯的地方是誤把美國資本主義的獨特形態，當作是社會發展的健康可持續的理想。

最大的錯誤是消費主義，且是以借貸的形式來推動過度消費主義。上世紀初以來，美國中產階級的生活方式、消費形態便被當作是社會最理想的富裕模式，各國社會爭相倣效，變成現代化便是美國生活化。也因此，大眾消費主義推動的大眾生產方式便等於工業化。

可是仔細分析，美國的消費主義，基本上屬暴發戶方式，例如飲食，超越合理健康的標準，製造出生活與健康各種病態來。以過度消耗能源造就的生活條件，並不增添質的改善，更多是暴發戶的炫耀。美式生活方式和消費主義是不可持續的，因人均消耗太多，靠的是美帝國主義對美洲及其他國家的剝削，中國或其他國家倣效，不能靠本國資源來使全國國民普遍達到，結果不是國內貧富懸殊，以中下層的受苦損失來支撐中上層的美式奢華，便是對外剝削，巧取豪奪獲取暴利，或是靠借債維持，把今世代過度消費建基在先消耗盡下世代的資源，把代價轉移下世代。

中國改革開放沒有認真了解美國消費主義，反而作為社會發展目標和經濟增長條件。一方面是上層的窮奢極侈，另一方面是整個社會同樣追求，也包括政府把過度消費當作發展戰略，不再考慮經濟與產業的均衡發展、短期與中長期發展的協調。更典型的例子是房地產膨脹，把社會與家庭大部分資源放在美式生活的家居。在中國改革開放初期利用積極的潛力還可支持，很快便無以為繼，借債也不能維持多久。經濟再不是由過度消費推動的話，泡沫穿破，人們心理預期改變，過度消費便製造出資本主義典型的生產過度的大危機，由消費與金融擴散至經濟各個角落。

若中國學美國以擴大債務來繼續鼓吹過度消費，製造出來的危機更大，最後的結果或許未至美國1930年代的大衰退。日本近二、三十年的停滯不前，也是源自1990年代的地產泡沫和暴發戶式的過度消費。不過，相比起中國現狀，日本確有不及。中國問題不小！