「我不知道第三次世界大戰會用哪些武器，但第四次世界大戰用的會是木棍和石頭。」其實不用說得那麼遙遠，英國《金融時報》上周報道，烏軍炮兵在巴赫木特附近戰鬥中，發射了北韓製火箭彈攻擊俄軍陣地，便已令人意想不到。

報道引述烏軍士兵稱，火箭彈是某個友好國家在一艘船上查獲後運往烏克蘭。諷刺的是，這些標記顯示大部分製造於1980及1990年代的火箭彈，啞彈率高，經常發射失敗或無法引爆，極不可靠，惟烏軍仍樂於使用，彈盡情況可思過半，稍後用上木棍和石頭亦並非絕無可能。

當然，烏國暫時仍具有一定數量的無人機，日前還在莫斯科進行襲擊，有大樓玻璃幕牆損毀。烏方指無人機攻勢是要讓「認為戰爭遙遠、事不關己的俄羅斯人」，意識到戰爭正回到俄方領土。俄羅斯國防部稱，烏方連夜派出25架無人機試圖襲擊克里米亞，俄防空系統摧毀其中16架，其餘9架遭電子戰手段壓制，未能到達攻擊目標，墜落黑海，沒有造成傷亡，惟莫斯科卻遭殃，反映俄國防空系統存在隱憂，盡說克里米亞如何固若金湯只是自欺欺人。

基輔沒錯是攞了彩，但不給俄羅斯退路的人，俄羅斯也不會給他活路。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫嚴詞警告，一旦烏軍在反攻行動攻佔俄羅斯領土，俄方別無選擇，將會使用核武器。換言之，烏克蘭反攻沒進展，固然是沒有前途；即使以彼之道還施彼身，反噬俄國一口，卻又得吃核武，在美西方一味有限度援助下，這場衝突勝負已分，再無糾纏下去的理由。美媒報道，沙特阿拉伯將主辦有關俄烏戰爭的和談，邀請西方國家、烏克蘭等參與，但不包括俄羅斯。基輔是時候思考該趁機謀退場，還是不吃核武不罷休。