2023年的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議將在美國三藩市舉行，美媒指白宮已決定禁止香港特首李家超出席。APEC於1989年創立，目的是要推進各國的可持續發展，以及就相關議題交換意見。會議例於當年11月舉行，有關國家的領導人出席，發表及交換意見，本來是一個正常的國際組織會議，不應涉及國與國之間的紛爭。若美國不准李家超出席，明顯是不尊重APEC這一個機構，凌駕於其上。誠然，美方可以說，它以主辦國的身份，對於何人出席，應有發言權。

現時美國為着打壓中國，凡事皆上綱上線，大大影響國際間的正常交流，殊為可惜。查實除卻有關會議，每屆會議還有專家組的研討會，內容豐富。

2010年的會議由日本主辦，會議於11月在橫濱舉行，專家組的會議則於是年春季在廣島舉行，個人為特區政府派出的代表，講述中國的能源政策，因此對APEC算是有第一手的認識，亦交了一批在東京秘書處工作的人員為朋友。會議具甚高的專業水準，參加者友善，氣氛融洽，場地為廣島一間處於地角尖端的豪華酒店，面對瀨戶內海，景觀一流。個人的房間位於頂層，印象最深刻為大浴缸可以飽覽全海景，而無被窺見之虞。

北京對於李家超無法參加本屆會議當然大為不滿，外交部已提出抗議。但實質的損害應該有限，特首近期風塵僕僕，四出外訪，已經替特區拓展及鞏固不少外交關係，缺席三藩市會議乃小事一樁。倒是如何在香港全面落實國安法，將潛伏的破壞力量清理，以及擴展金融安全的工作，確保香港國際金融中心的地位可以行穩致遠，才是最重要的工作。