宋代女詞人李清照，晚年避金兵之亂流落浙江金華，曾遊當地名勝「八詠樓」，有詩曰：「千古風流八詠樓，江山留與後人愁」！好一句「江山留與後人愁」，道盡家變之痛和對時局之無奈！老朽由是聯想起人類曾飽受兩次世界大戰之苦，然而時至今日，卻依然沒有好好反思戰爭之為禍！人類的才智並不是用來改善全人類生活，製造一個更和諧嘅世界，而係爭霸要威，搞到生靈塗炭，雞犬不寧！

俄羅斯首都莫斯科以及從烏克蘭吞併嘅克里米亞半島，日前分別遭烏克蘭無人機攻擊，烏克蘭總統澤連斯基喜不自勝，連忙聲稱「戰火燒回俄羅斯領土」，形容這是不可避免並且絕對公平；並指烏軍正於前線戰鬥，尤其喺巴赫木特逐步奪回失地。

其實俄烏戰爭到目前，怎麼說都係膠着，雙方仍在拉鋸，互有死傷。烏克蘭有美國及西方國家嘅軍火和金錢支援，如果冇，烏軍早已「玩完」！俄羅斯雖然備受美西方制裁，卻絕不孤單，中國一直與俄國維持正常貿易關係，北韓對俄示好，非洲國家亦對俄羅斯表示支持，不久前發生政變嘅尼日爾首都尼亞美，街頭出現一群軍政府嘅支持者，佢哋唔少人揮舞俄羅斯國旗，頌唱普京嘅名字。

唔通呢個現象就係「上天關了你一道門，必定留下一扇窗」？戲子總統澤連斯基目光如豆，只見樹木，不見森林；只要烏軍稍佔甜頭，便大言炎炎甚麼「烏克蘭愈來愈強大」，一回過頭，佢又忙着與美國商討「確保烏克蘭嘅防衞能力」，又要「未來阻止俄羅斯侵略的具體而且長期的義務」。要言之，烏克蘭未正式加入北約前，美國要「保證」烏克蘭無穿無爛；即使莫斯科被迫動用核武，也要「保證」不能傷及烏克蘭！真係笑死人冇命賠。