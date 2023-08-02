剛看過在四川成都東安湖體育公園主體育場舉行、第31屆世界大學生夏季運動會的開幕儀式。當時比賽還未開始，但筆者已能想像到選手獲得冠軍披上國旗繞場一周時，自己和為自己歡呼的支持者臉上那種興奮和無比的民族自豪感。

要點一：進行愛國教育理所當然。筆者有朋友的子女在美國上學，學校強調所提供的是嚴格而愛國的教育，使命是為國家培養受過教育和愛國的青年領袖。在美國的學校裏，為學生注入愛國主義和對公民責任的關注，是品格教育的一個必備部分。學校要求學生每天早上背誦對國家和所在州份的效忠誓言，學校承諾當學生畢業時，會感到國家的未來是光明的，也會因身為國民而覺得自豪。情況在菲律賓也是一樣，筆者的家庭傭工說，她家孩子上學時，每天都要在學校裏唱國歌，她把那看作是理所當然的一件事。

要點二：不容愛國教育被妖魔化。6月底，培僑中學中四學生致函國家主席習近平，匯報了他們參與在韓志願軍烈士遺骸歸國安葬儀式，和與天宮太空人互動交流活動的體會。最近習主席給全體學生回了信，在回信中，他勉勵學生們要深入了解國情和世界發展大勢，肯定了學生已深刻體會身為中國人的自豪感，強調愛國主義是中華民族精神的核心，希望學生培養深厚的家國情懷，早日成為社會棟樑，肩負起建設香港和報效國家的責任。

一經比較，便可見習主席的回信跟美國學校裏的教育異曲同工，目的都是要把學生培育成為充滿愛國精神的青年領袖。其實，每個國家都有權利為年輕一代灌輸愛國教育，在學校裏進行愛國教育並非某些國家的專利。把某些國家的愛國教育說得堂而皇之、理直氣壯，而妖魔化其他國家的愛國教育，那是完全不可接受的。如果說中國、美國、菲律賓、香港都應該有愛國教育可以，如果說中國、美國、菲律賓、香港愛國教育的內容有異也可以，中國人和香港人愛中國、美國人愛美國、菲律賓人愛菲律賓，那當然可以，但如果說美國和菲律賓可以有愛國教育而香港不行，那就絕對是歪理。愛國教育這件事在外國「州官放火」都行，在香港卻連「百姓點燈」都不准，普天之下哪有這樣的道理？

要點三：從教育入手。香港年輕人有否機會全面而有系統地了解中國歷史、國情和發展現狀，能否持有正確的國家觀念，可否融入國家發展大局和抓緊國家發展帶來的機遇，以至肩負起建設香港未來的重任，很大程度上要視乎學校和老師有沒有向他們傳授正確的國家觀念。除了把愛國教育元素加入課程，筆者認為全面提升在職教師和準教師的培訓水平、強化與愛國主義教育相關的訓練活動也非常重要。教師親身體驗了國家的發展，對國家有充分認知，才能提高他們在校內落實愛國教育的能力。