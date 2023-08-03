產評：美債危機路人見　破局最終靠實戰

國際信用評級機構惠譽近日突然下調美國的長期信用評級，再次觸動市場對美國債務危機的擔憂，金融市場為之震盪。事實上，這些年美國債務瘋狂膨脹，政府長期入不敷支，財政赤字已成天文數字。美國政府欲再次利用美元霸權，藉天下大亂引發全球經濟大蕭條，變相來個全球資產大洗牌，重置債務。問題是，今時今日美國的國際影響力已褪色，全球也在嘗試減少對美元支付結算的依賴，美國若想乘亂賴債，只會加快全球去美元化進程，敗局自招，與人無尤。

是次惠譽摘下美國享有的最高主權信用AAA級別，降級為AA+，已是3大國際信用評級機構中，第二家降級行動，反映這絕不是偏見。無可否認，上季美國國會因債務上限問題而上演的鬧劇，一再揭示美國長期以債冚債、入不敷支的問題已去到紙包不住火的地步。奈何美國長年缺乏體制改革，一眾財金官員仍對美元霸權感覺良好，漠視世界經濟變化，始終不肯下決心務實解決問題。

俄烏戰爭，美國向俄羅斯施以嚴厲的金融制裁，沒收俄國資產，拉邦結派搞制裁，就連被稱為「金融避稅天堂」的瑞士都要被迫放棄中立，其他經濟體看在眼內，不可能沒有不安感，這驅使全球重估美元資產的安全性，各地央行不斷增持黃金，減持已不再被視為毫無信用風險的美債，豈非無因。

打從美國次按危機，聯儲局施以量化寬鬆貨幣政策；到新冠疫情，祭出無限量寬貨幣政策，說明其政策已無法有效治理經濟，單靠控制貨幣發行量及調整利率，並不足以化解經濟危機。美元債務上限無止境地提高，最終只會將美元霸權送上末路，並在全球引發風險外溢，足以對金融市場構成歷史性的重大危機。

今時今日，美國的貿易量、消費群已不再是獨霸全球的王者，更多經濟體選擇減少使用美元進行交易支付結算，包括中東產油國、東盟與亞洲新興經濟體，以及全球最大消費及貿易體的中國，這絕不是單純政治取向使然，而是各地站在國家安全與市場風險的考量出發。畢竟美國債務如此膨脹下去，若非靠一場大蕭條來重組債務，就只有乘世界大亂來賴債。此前盡可能減持美元，因應本身所需的資源供需作出多元化的資產布局，乃自保之策。

今年上半年，美國銀行業爆發危機，再為全球對美債風險響警。更甚是，美國政府繼續大灑金錢，以增福利、擴軍費、補貼晶片與新能源產業，經濟效益固然難料，一派泥足深陷、盡地一煲的心態也表露無遺。最終只怕要將金融、科技與軍事霸權大晒冷，在國際地緣政治風險上搞風搞雨、多賣武器，甚或藉突發政治事件來引發極端避險需求，力挺美元，保美國舉債能力，又或乾脆藉政治事件，凍結別國手持的美債，以達滅債的目的。

這趨勢發展下去，美國變相將自身推向全球的對立面，最終解決不了問題，更讓危機加速推演，也成為推動全球重構新秩序的動力來源，這期間危機四伏，而新經濟及亞洲崛起，將引導全球重塑出非美獨尊的新發展道路。