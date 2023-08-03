功夫茶：改善房事無寸進　一味吹水唔抹嘴

講起本港公屋需求殷切，功夫茶不禁想起一個窮學究嘅自輓聯：想吾生竭力經營，無非是之乎者也；問此去何等快樂，不管他柴米油鹽。窮學究說得瀟灑，其實飽含着對生活嘅無奈！以反諷手法，道盡生前要為柴米油鹽張羅之悽酸！呢嗱！目前有約10萬多劏房戶，住咗逾22萬人，佢哋被喻為「愈窮愈要交貴租」，驚動到連阿爺都關注，盼政府能予以改善，最終就係「告別劏房」！

改善民生，要心中有民，尤其喺房屋問題上，每屆政府都話係「重中之重」，上屆政府臨落雨收柴先嚟廢噏甚麽「前人種樹，後人乘涼」！乘乜鬼涼吖？老公撥扇，妻涼（淒涼）就有！實情係公屋輪候冊愈積愈厚，市民望上樓都真係望到頸長眼出血！

好嘞！本屆政府甫一登場，就「以結果為目標」，喺「房事」上敲鑼打鼓，要「提量、提速、提效、提質」；又推「公屋提前上樓」；又有所謂「簡約公屋」；又有「過渡性房屋」等。要言之，多管齊下希望可以為市民解決「房事問題」，尤其冀望住喺劏房嘅市民，能夠「房事暢通，生活輕鬆」！正是：難得上樓何等快樂，不管他廚廁合一！

可惜吖！本屆政府又係冇耳茶壺，得把嘴！嗱！房委會尋日表示，截至今年6月底嘅最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候5.3年，而長者一人申請者嘅平均輪候時間則為3.9年，數字跟上季維持不變。

咁即係等上樓仍然係望穿秋水！「屈室求存」嘅劏房戶，夏天仍然要忍受酷熱天氣嘅高溫，免費焗桑拿！依然要備受一些無良業主濫收水電費，皆因劏房租管條例雖通過一年有多，卻如無牙老虎，未能起實質阻嚇，民間團體嘅調查都反映空有一紙條文而少執法即係廢！上唔到樓就係慘！

房委會表示，於2023年第一季獲編配入住公屋嘅一般申請約2,300宗，當中獲編配嘅長者一人申請約510宗。另外，同一季度獲編配嘅配額及計分制下嘅非長者一人申請約為450宗。

對於一般申請平均輪候時間跟上季維持不變，房委會解釋，主要由於第二季獲分配公屋單位嘅一般申請者，輪候時間與過往數季獲分配公屋單位嘅一般申請者嘅輪候時間相若喎！之但係，對於長者一人申請者平均輪候時間，已經連續4季維持於平均3.9年，又點解釋？之前申訴專員公布調查報告，指有長者屋長期空置冇人住，鬼咩！呢啲長者屋住戶需共用廚廁或客廳，難怪冇人吼！講到尾，又係失策！呢啲長者屋有些空置逾10年，如果收回重建可建好幾百個公屋單位，官僚就係當睇唔到，一味吹水唔抹嘴，市民「房事」點會輕鬆？