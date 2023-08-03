這些年來，幾乎所有打算角逐台灣領導人的參選者都必須到美國「面試」，這已是不成文的規定，也是公開的秘密。民眾黨柯文哲已率先訪美，有意獨立參選的郭台銘也去了，國民黨侯友宜和民進黨賴清德也都定下了行程，大有「執輸行頭，慘過敗家」的意味。這幾個人爭先恐後往美國跑，無非為了表忠獻媚，希望得到美爹祝福。而要得到美爹祝福，首要條件就是必須百分百聽話，必須堅決反中，所以不難預料，無論誰當選都只能成為美國控制下的傀儡，兩岸關係注定不可能改善，反而可能進一步惡化，關鍵是老美壓根兒不希望台海風平浪靜。

其中以賴清德舔美的嘴臉最難看，放言「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。本來是想拍馬屁，結果拍在馬腿上。據外媒報道，此言論引發美方關切，要求台方澄清。美國國務院發言人更重申一個中國政策不變，意思已經很清楚，「台灣總統走入白宮」純屬癡人說夢。

有台灣評論指出，賴清德看到相關報道後有點吃驚，沒想到華府官員反應這麼強烈。其實不能怪華府反應強烈，只能怪自己太天真，須知台灣不過是美國一枚棋子，一切必須聽從指揮，既不能製造麻煩，更不能自作主張，白宮豈是他說進就進的地方？之前陳水扁和蔡英文過境美國都到不了華盛頓，更別說要走入白宮。

說來實在諷刺，台灣選舉本是自己內部的事，但參選者不是比政綱比經驗比能力，而是比誰更能討好美國，似乎只有得到美爹青睞才能當選，這種民主未免太搞笑。據說賴清德和侯友宜正暗中較勁，看誰訪美時能獲得較高規格接待，這種情形正如後宮爭寵一樣，老美必定暗爽不已。

美國愈來愈高調介入台灣選舉，反觀中國大陸一直若無其事，有人也許覺得奇怪。其實沒有甚麼好奇怪，對大陸而言誰當選都一樣，反正控制不了也改變不了選舉結果，不如冷眼旁觀。大陸的底線就是不能挑戰國家主權和領土完整，台灣一旦走向法理台獨，必定地動山搖，即使美國介入，也阻止不了大陸武統的決心和行動。「不是解放軍要打你，是你在討打。」這句話不是大陸人說的，而是出自一位台灣議員之口，可見有些台灣人頭腦還是清醒的。台灣當局「倚美謀獨」，實際上就是討打。